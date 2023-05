Die Aussicht auf den ersten Meistertitel seit elf Jahren schürt in Dortmund die Fußball-Euphorie. Doch ist der Spitzenreiter dem Druck gewachsen? Oder wendet der FC Bayern den Machtwechsel noch ab?

Historische Chance für den BVB, letzter Strohhalm für den FC Bayern - der Fußball-Bundesliga steht nach jahrelanger Langeweile im Titelkampf ein Machtwechsel bevor.

Der noch im Winter scheinbar abgeschlagene Revierclub aus Dortmund schickt sich am Ende einer denkwürdigen Aufholjagd an, den seit einem Jahrzehnt amtierenden Alleinherrscher aus München vom Thron zu stoßen.

Bei einem Sieg des Teams von Trainer Edin Terzic am Samstag über den FSV Mainz wäre die Bayern-Hegemonie vorerst beendet und die erste titellose Saison des Rekordmeisters seit 2012 perfekt. "Es würde schon etwas bedeuten, diese Dominanz der Bayern nach so vielen Jahren mal zu durchbrechen. Auch um zu zeigen, dass wir nicht nur immer Zweiter sind. Es wäre ein großer Aufschlag", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl voller Hoffnung auf ein Happy End im ewigen Duell der beiden Branchenführer.

Terzic: "Wollen unseren Weg krönen"

Die Sehnsucht nach einem Titel in Dortmund ist riesig. Mindestens 200.000 Fans werden im Falle eines Erfolgs zum am Pfingstsonntag geplanten Autokorso rund um den kultigen Borsigplatz erwartet. In den Hotels der Stadt gab es schon zu Wochenbeginn nur noch vereinzelt ein Bett - zu horrenden Preisen von 700 Euro und mehr. Selbst nahezu unmöblierte Wohnungen am Borsigplatz kosten tausend Euro pro Nacht.

Trainer Terzic ist guter Dinge, dass sein Team von dieser immensen Erwartungshaltung nicht erdrückt wird und die erst am vorigen Spieltag eroberte Tabellenführung diesmal nicht mehr hergibt: "Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Wir wollen unseren Weg mit einem Sieg am Samstag krönen."

Doch hält sein Team dem großen Druck wirklich stand? In der Rückrunde überzeugte die Borussia zwar als Jäger, zeigte als Tabellenführer aber Nerven. Gleich zweimal ging der eroberte Spitzenplatz gleich am nächsten Spieltag wieder verloren. Das schärft die Sinne für den Showdown gegen Mainz. "Als Zweiter hatten wir zuletzt diesen absoluten Fokus auf die Spiele, sind sehr selbstbewusst, stark und dominant aufgetreten. Das müssen wir weiter durchziehen", kommentierte Sébastien Haller.

Tuchel spricht von "einer Minimalchance"

Bei aller Anspannung verspürt der Torjäger eine enorme Vorfreude auf die mögliche Meisterparty: "Der letzte Schritt muss jetzt folgen. Wir wollen alle unbedingt Teil eines so besonderen Club-Moments werden. Ich fahre manchmal mit meinem Auto über den Borsigplatz. Aber ich will diesen Platz unbedingt voll mit Menschen sehen."

Bei den Bayern ist der Glaube auf den Titel trotz eines Zwei-Punkte-Rückstandes noch nicht verloren. Zumindest die größere Erfahrung in dramatischen Schlussakkorden spricht für den Rekordmeister. Ein Punkt am letzten Spieltag der Saison 1999/2000 bei der SpVgg Unterhaching hätte Leverkusen für die erste deutsche Meisterschaft gereicht. Doch die Bayern nutzten die 0:2-Niederlage der Leverkusener durch einen eigenen 3:1-Sieg gegen Bremen und triumphierten doch noch. In der Nachspielzeit der Saison 2000/01 entrissen die Münchner dem FC Schalke die Schale im letzten Moment. Dem Revierclub aus Gelsenkirchen blieb nur der Ruf als "Meister der Herzen".

Gelingt es den Münchnern auch diesmal ein Last-Minute-Coup? Wirklich angriffslustig klang Trainer Thomas Tuchel am Freitag nicht und sprach nur noch von "einer Minimalchance": "Wir müssen gewinnen - und dann brauchen wir Schützenhilfe." Der Nachfolger von Julian Nagelsmann verzichtete darauf, mit Kampfansagen an den BVB Emotionen zu schüren: "Wir haben genug mit uns zu tun. Wir müssen wieder mal gewinnen und müssen wieder aus einem Tief eine Reaktion zeigen - wie viel zu oft."

FC Bayern vor einer Zeitenwende

Mehr Zuversicht verbreitete Präsident Herbert Hainer, der noch immer auf eine große Party von Männern und Frauen auf dem Münchner Marienplatz hofft. "Wir alle wünschen uns, dass der FC Bayern am Ende dieser spannenden Saison mit seinen Fans am Sonntag zwei Meisterschalen feiern kann." Im Gegensatz zu den Männern führt das Frauen-Team die Tabelle vor dem letzten Spieltag mit zwei Zählern Vorsprung an.

Egal, ob der Wunsch des Präsidenten in Erfüllung geht, steht der FC Bayern vor einer Zeitenwende. Ein geräuschloser Übergang zur Tagesordnung ist selbst beim elften Meistertitel in Serie nicht zu erwarten. Dafür hat das Aus in Champions League und Pokal zu viele Spuren hinterlassen. Schon vor dem Saisonfinale wird mehr über die Zukunft als die Gegenwart debattiert. Muss der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn gehen? Wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch die nächste Einkaufstour im Sommer anvertraut? Welche Spieler sollen kommen - und welche gehen? Tuchel zog schon vor dem Meisterfinale ein ernüchterndes Fazit: "Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind, ganz egal, wie es am Ende ausgeht."