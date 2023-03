Der Streit um einen Tweet von Gary Lineker hat die Fußball-Berichterstattung der BBC auch am Sonntag massiv eingeschränkt. Der BBC-Generaldirektor möchte den Ex-Stürmer und Experten schnell zurückholen.

Die Fußball-Berichterstattung in der BBC ist infolge des Streits um die Suspendierung von Ex-Stürmerstar und TV-Moderator Gary Lineker auch am Sonntag stark eingeschränkt gewesen.

Ein Spiel der Women's Super League zwischen dem FC Chelsea und Manchester United wurde ohne eigenen BBC-Kommentar übertragen. Die Sendung "Match of the Day 2" sollte wie auch am Vortag ohne Moderation, TV-Experten oder Spieler-Interviews auskommen. Lineker war am Freitag wegen eines regierungskritischen Tweets von der BBC suspendiert worden. Mehrere Fußballexperten, darunter die Ex-Fußballprofis Ian Wright und Alan Shearer, sowie zahlreiche BBC-Mitarbeiter hatten sich mit Lineker daraufhin solidarisiert und die Berichterstattung boykottiert.

Lineker hatte der britischen Regierung auf Twitter vorgeworfen, eine Wortwahl im Zusammenhang mit Flüchtlingen zu verwenden, die der Rhetorik der Nazis aus den 1930er-Jahren ähnele. Die BBC sah dadurch ihre Richtlinien zur politischen Neutralität verletzt. Lineker wollte sich am Sonntag nicht zu der Angelegenheit äußern. Sein Sohn sagte dem "Daily Mirror", sein Vater sei bereit, die Moderation von "Match of the Day" wieder zu übernehmen, er werde aber "niemals einknicken".

BBC-Chef Tim Davie hatte zuvor beteuert, er wolle Lineker wieder auf Sendung haben. Ein Einlenken in dem Streit hatte aber auch er nicht angedeutet.