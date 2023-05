Lothar Matthäus kauft mit Partnern Fußball-Club in Ghana

Lothar Matthäus hat gemeinsam mit zwei Partnern den ghanaischen Erstliga-Club Accra Lions gekauft. Der Weltmeister von 1990 teile sich das Engagement nach eigenen Angaben mit dem ehemaligen Spielervermittler Oliver König aus Frankfurt und dem ghanaischen Fußballprofi Frank Acheampong.

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat gemeinsam mit zwei Partnern den ghanaischen Erstliga-Club Accra Lions gekauft. "Natürlich ist es ein Business-Modell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf", sagte der 62 Jahre alte Matthäus der "Bild"-Zeitung am Dienstag und erklärte seinen Plan: "Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert."

Der Verein soll rund zwei Millionen Euro wert sein, über die Höhe von Matthäus' finanziellem Einstieg wurden keine Angaben gemacht. Das Engagement teilt sich der Weltmeister von 1990 nach eigenen Angaben mit dem ehemaligen Spielervermittler Oliver König aus Frankfurt und dem ghanaischen Fußballprofi Frank Acheampong. Beide habe er über Freude kennengelernt - und sie hätten ihn für das Projekt begeistert. "So sehr, dass wir entschieden haben, hier Partner zu werden", sagte Matthäus, der den Lions bereits einen Besuch abstattete.

Während König seit Januar Präsident des Vereins ist, ist auch der Sportdirektor ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der mittlerweile 45 Jahre alte Ex-Dortmunder Ibrahim Tanko, der aus Ghana stammt, lenkt die sportlichen Geschicke des Hauptstadt-Vereins.