Als Toni Kroos in einem Podcast den Maskenjubel von Pierre-Emerick Aubameyang als "Quatsch" bezeichnet, zwitschert dieser zurück. Dabei tritt der Gabuner aber mitten in ein Fettnäpfchen.

Eine nicht ganz ernst gemeinte und lustige Twitter-Battle liefern sich derzeit der frühere BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang und Nationalspieler Toni Kroos. Der hatte den als verrückten Vogel bekannten Gabuner wegen seines Maskenjubels aufs Korn genommen.

Auslöser für den lustigen Schlagabtausch auf Twitter war eine Bemerkung von Toni Kroos in der aktuellen Folge seines Podcasts "Einfach mal Luppen". Darin hatte er den extravaganten Torjubel des Gabuners als "Quatsch" bezeichnet und die Vorbildfunktion des Arsenal-Stürmers in Frage gestellt. "Wenn es einstudierte Tänze oder Choreographien gibt, finde ich das albern. Jubel mit Masken, da hört es bei mir auf. Will man bei der U15 sehen wie sich da Leute eine Maske aufsetzen? Die hampeln ja manchmal jetzt schon herum wie der Griezmann", so Kroos, der in seine Kritik gleich noch einen Seitenhieb in Richtung Erzrivale FC Barcelona einbaute.

Aubameyang, der sich während seiner Zeit bei Borussia Dortmund beim Torjubel mehrfach eine Batman-Maske über den Kopf gezogen hatte und sich im Arsenal-Trikot schon mal eine Panther-Maske überstülpt, reagierte prompt. Und zeigte sich dabei schlecht informiert über die familiären Verhältnisse im Hause Kroos.

THIS Toni Kroos has 3 Kids😘 https://t.co/7OTx9KS0pj — Toni Kroos (@ToniKroos) November 12, 2020

Aubameyang tappt ins Fettnäpfchen

"Hat dieser Toni Kroos Kinder?", erkundigte sich der 31-Jährige auf Twitter. Er wünsche ihm (Kroos), dass er eines Tage welche habe, so Aubameyang. Und weiter: "Nur zur Erinnerung: Ich habe das ein paar Mal für meinen Sohn getan und ich werde es wieder tun." Der väterliche Rat von Afrikas Fußballer des Jahres 2016 kam allerdings einige Jahre zu spät. Denn Toni Kroos hat mit seiner Frau Jessica bereits drei Kinder. Das älteste geht schon zur Schule. Entsprechend augenzwinkernd fiel auch Kroos' Reaktion aus. "DIESER Toni Kroos hat drei Kinder", schickte der Nationalspieler mit einem Herzkuss-Smiley zurück.

Özil feiert Aubameyang: "Der beste Torjubel"

Arsenal-Profi Aubameyang schickte umgehend Glückwünsche zum Nachwuchs und teilte dazu ein Jubelbild von sich mit Kroos' DFB-Kollegen Marco Reus aus gemeinsamen BVB-Tagen – beide mit Maske zweier Filmfiguren. "Herzlichst, dein Batman und Robin", schrieb der 31-Jährige dazu. Alle Beiträge wurden in kürzester Zeit Tausende Male geteilt und kommentiert. Auch der eines früheren Teamkollegen von Toni Kroos, der sich auf die Seite das Gabuners schlug. "Der beste Torjubel", schrieb der beim FC Arsenal aussortierte Mesut Özil und teilte ein Video, das Aubameyang beim Jubel mit Maske im Trikot der Gunners zeigt.