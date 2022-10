von Stephan Maus Schachweltmeister Magnus Carlsen wirft Newcomer Hans Niemann Betrug vor. Und die noble Schachwelt dreht völlig durch.

Bislang diskutierte man im Schach eher über Sizilianische oder Königsindische Verteidigung und über die Bauernkette. Doch nun ist plötzlich von Analperlen die Rede. Was ist da los?

Seit einigen Wochen befindet sich die Schachwelt in heller Aufregung. Ein regelrechter Skandal erschüttert den Denksport, seit das 19-jährige US-amerikanische Talent Hans Niemann – genialisch verstrubbeltes Haar, angezündeter Blick – Anfang September den seit 2013 amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen bei einem Turnier in St. Louis schlug. Am meisten überrascht war wohl der Jahrhundertspieler Carlsen selbst. Für den 31-jährigen Norweger war es die erste Niederlage nach 53 Siegen in Folge. Wortlos zog er sich von dem Turnier zurück.