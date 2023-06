Erwischte einen hoffnungsvollen Start bei den US Open: Martin Kaymer. Foto

Kaymer startet mit 73er-Runde in US Open in Los Angeles

Martin Kaymer hat seit mehr als einem Jahr nicht mehr an einem Major teilgenommen. Bei den US Open in Los Angeles gelingt dem Sieger von 2014 ein Start, der ihm noch alle Chancen für den Cut lässt.

Golf-Profi Martin Kaymer hat bei den US Open noch alle Chancen auf den Cut und die Teilnahme am Wochenende. Der 38-Jährige spielte zum Start in das Turnier im Los Angeles Country Club eine 73er-Runde und lag damit drei Schläge über Par.

"Das war für mein Spiel heute akzeptabel. Das ist natürlich nicht die Runde, die man sich wünscht, aber es ist noch alles drin für morgen", sagte Kaymer der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den US Open überstehen die besten 60 Spieler den Cut, Kaymer muss dazu wohl zwei Schläge Rückstand auf seine Konkurrenten aufholen. "Das ist natürlich das Ziel gewesen, den Cut zu schaffen, gerade nach der Verletzung jetzt. Da muss man einfach realistisch sehen, dass ich nicht hier bin, um um den Sieg mitzuspielen", sagte der US-Open-Champion von 2014, der zuletzt Probleme am Handgelenk hatte.

Langsamer Aufbau

Er habe deswegen nur in Turnieren mit dem Driver gearbeitet. "Ich bin jetzt wieder dabei, das Spiel langsam aufzubauen, aber ab und an merkt man den Schmerz schon noch. Es wird wahrscheinlich noch drei bis vier Monate so sein. Von daher wird es eine Saison sein, die man akzeptieren muss."

Auf die Spitze hatte Kaymer einen Rückstand von 11 Schlägen. Rickie Fowler und Xander Schauffele spielten jeweils eine überragende 62er-Runde und stellten damit den Rekord ein für die wenigsten Schläge in einer Runde bei einem Major. Wyndham Clark und Dustin Johnson teilten sich Rang drei mit 64er-Runden, auf dem geteilten fünften Platz hatten Rory McIlroy und Brian Harman drei Schläge Rückstand auf das Führungs-Duo.