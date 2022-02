Nächster #metoo-Skandal in Niederlanden Unangemessene Nachrichten an Mitarbeiterinnen: Overmars verlässt Ajax

Marc Overmars ist infolge von Berichten über unangemessene Textnachrichten an Mitarbeiterinnen von Ajax Amsterdam als Fußball-Direktor bei dem Traditionsverein zurückgetreten.

"Ich schäme mich", sagte Mars Overmars laut einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung von Ajax Amsterdam. "Ich entschuldige mich. Für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten sicherlich inakzeptabel. Das sehe ich nun auch." Der 48-Jährige ist von seinem Posten als Sportdirektor des Traditionsvereins zurückgetreten. Nach Ajax-Angaben hat Overmars mehreren weiblichen Angestellten über einen längeren Zeitraum unangemessene Nachrichten geschickt.

Der Vorstandsvorsitzende Edwin van der Sar nannte die Situation "schrecklich für alle" und versprach, in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit aufbringen zu wollen. Ajax-Aufsichtsratsvorsitzender Leen Meijaard sprach von einer "dramatischen Situation für alle Beteiligen. Es ist verheerend für die Frauen, die mit dem Verhalten umgehen mussten. Als wir davon erfahren haben, haben wir sofort gehandelt und sorgfältig abgewogen, was am besten zu tun war – alles in Absprache mit CEO Edwin van der Sar und unterstützt von einem externen Experten."

Er arbeitete nach seiner Karriere als Profi seit 2012 im Management des Clubs. Sein Vertrag war erst vor kurzem bis 2026 verlängert worden.