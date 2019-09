Am Montagabend wurden in Mailand die besten Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Herausragend die Leistungen des Argentiniers, der für den FC Barcelona spielt: Lionel Messi. Zum sechsten Mal wurde der 32-Jährige nun schon zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Und damit ist er wieder alleiniger Rekordhalter und vor seinem Rivalen Cristiano Ronaldo. Über den Titel der besten Spielerin des Jahres durfte sich die 34-jährige US-amerikanische Nationalspielerin Megan Rapinoe freuen, die in ihrer Dankesrede allerdings durchaus auch nachdenkliche Töne anklingen ließ: "Ich denke, wenn wir wirklich eine echte Veränderung wollen, dann wäre es am wichtigsten, dass auch andere, und nicht nur Raheem Sterling oder Kalidou Koulibaly, empört über Rassismus wären. Wenn alle anderen auch genauso empört wären über Homophobie wie die LGBTQ-Spieler. Wenn alle genauso empört wären über ungleichen Löhne oder die fehlenden Investitionen im Frauenfußball - und nicht nur Frauen - das würde mich mal richtig beeindrucken. Ihr habt die Plattform, die ihr anderen zur Verfügung stellen könnt. Teile deinen Erfolg. Wir haben eine einzigartige Chance im Fußball, anders als andere Sportarten der Welt, dieses schöne Spiel zu nutzen, um die Welt tatsächlich zu verbessern. Dazu rufe ich alle auf. Nehmt es euch zu Herzen, tut etwas, irgendwas. Denn wir haben eine unglaubliche Power in diesem Raum." Und auch ein Deutscher durfte aufs Podium: Denn Jürgen Klopp wurde zum Welttrainer gewählt. Er führte den FC Liverpool in der vergangenen Saison am FC Barcelona vorbei ins Finale und später zum Sieg in der Champions League. Der frühere Bundesliga-Coach ist damit der dritte deutsche Trainer, nach Jupp Heynckes und Joachim Löw, der in den vergangenen Jahren mit dem begehrten Titel ausgezeichnet wurde.