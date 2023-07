Ex-Nationalspieler Mesut Özil ist in sozialen Medien mit einer Tätowierung auf der Brust zu sehen, die das Erkennungssymbol der rechtsradikalen Gruppe "Graue Wölfe" zeigt.

Ein Foto von Mesut Özil in den sozialen Medien hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler präsentiert auf dem Instagram-Account seines Fitnesstrainers Alper Aksac mit eben jenen zusammen seine Bauchmuskeln. Auf dem Bild ist auch eine augenscheinliche Tätowierung auf Özils Brust sichtbar. Dort prangt ein heulender Wolf, daneben drei Halbmonde. Das Symbol ist eines der Erkennungszeichen der türkischen, rechtsradikalen "Ülkücü"-Bewegung.

Deren Ideologie ist dem deutschen Verfassungsschutz zufolge von übersteigertem Nationalismus sowie Rassismus und Antisemitismus geprägt. Die als "Grauen Wölfe" bekannten Anhänger träumen demnach von einem türkischen Großreich "Turan" und sehen das Türkentum als überlegen an. Zudem werteten sie andere Gruppen ab, speziell Armenier, Kurden, Griechen und Juden. Dem Verfassungsschutz zufolge hat die Bewegung in Deutschland rund 11.000 Anhänger.

Heftige Kritik an Mesut Özils Tattoo

Dass Özil sich solch ein Symbol ganz offenbar auf die Brust tätowiert hat, sorgte für eine Empörungswelle in den sozialen Medien. Journalist Tobias Huch schrieb: "Erdogan-Freund und Ex-Nationalspieler Mesut Özil zeigt stolz sein Nazi-Tattoo der faschistischen Grauen Wölfe (Flagge mit drei Halbmonden und Wolf). Es ist eines der schlimmsten Hass-Symbole und steht für Hass auf und Verbrechen an Aleviten, Kurden, Juden und Christen."

"Man sollte Özil alle Preise und Auszeichnungen des DFB oder der Bundesrepublik aberkennen.", kommentierte der Vorsitzende der Jungen Union, Johanns Winkel auf Twitter. Der frühere Berliner Abgeordnete Hakan Tas schrieb zu den Bildern von Özil: "Allgemein war‘s eigentlich bekannt! Nun ist es aber mit dem Tattoo offiziell. Özil unterstützt die Grauen Wölfe."

Hier sind die Originalbilder auf dem Instagram Account von Fitnesstrainer Alper Aksac zu sehen. Ins Bild reingezoomt erkennt man deutlich den heulenden Wolf und die drei Halbmonde:

Der Wolf und die Halbmonde als nationalistisches Symbol

Der Wolf als Smybol geht dem Verfassungsschutz zufolge zurück auf mehrere türkische Legenden und Mythen, in denen das Tier eine tragende Rolle spielt und ist daher bei rechtsextremen Türken beliebt. Die drei Halbmonde dienten im Osmanischen Reich unter anderem als Kriegsflagge und finden sich heute im Logo der extrem nationalistischen türkischen "Partei der Nationalistischen Bewegung" (MHP). Die Monde stehen dabei für die Kontinente Asien, Afrika und Europa, die früher teilweise zum Osmanischen Reich gehörten. In sozialen Medien wird von Anhängern der "Ülkücü"-Bewegung demnach oft das Kürzel "CcC" benutzt, was für die drei Halbmonde stehen soll.

Mesut Özil war in der Vergangenheit in Deutschland schon mehrfach in die Kritik geraten, weil er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstützt. So ließ er sich kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit Erdogan ablichten, die Fotos wurden damals von dessen Partei veröffentlicht. Es folgt eine öffentliche Debatte über ihn (und Teamkollege Ilkay Gündogan, der sich ebenfalls mit Erdogan fotografieren ließ), die die Vorbereitung zur WM überschattet. Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus verkündet Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und wirft dem DFB und deutschen Medien öffentlich "Rassismus und Respektlosigkeit" vor. Rund ein Jahr später ist der türkische Präsident auch auf Özils Hochzeit eingeladen, immer wieder gibt es Fotos von den beiden.

Erdogan suchte selbst immer wieder die Nähe zu den Grauen Wölfen und anderen türkischen Nationalisten. Seine Regierung wird aktuell im Parlament von der nationalistischen MHP unterstützt.

Quellen: Instagram Alperaksac7, Bundesamt für Verfassungsschutz