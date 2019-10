HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESTRAINER JOACHIM LÖW "Wenn der Basti aufhört dann wird eine Persönlichkeit gehen, wie sie der deutsche Fußball nicht oft erlebt hat. Ein Spieler mit so einer Klasse, er war sicherlich einer der größten Spieler die Deutschland hatte. Jedem von uns irgendwie ein Bild im Kopf, von ihm, in seiner Karriere. Es ist das Spiel: Finale in Maracana, blutüberströmt. Er steht immer wieder auf, er kämpft bis zum Umfallen. Der Siegeswille von ihm konnte man ihm bei jeder Aktion ja irgendwie auch anmerken. Er war ein großer Spieler. Er war eine große Persönlichkeit. So kenne ich ihn: immer offen, immer ehrlich, immer empathisch gegenüber den Fans. Die Fans mögen ihn. Für ihn haben wir immer einen Platz bei uns."