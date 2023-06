Andrang und Begeisterung der Fans vor den Motorrad-Rennen auf dem Sachsenring sind riesig - trotz mauer Erfolgsaussichten für die Lokalmatadoren. Fragen und Antworten zum Deutschland-Grand-Prix.

Ein deutscher Pilot mit Siegchancen ist beim Heimrennen der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring nicht in Sicht. Der Andrang der Fans wird trotzdem groß sein. Thomas Voss vom Organisator ADAC hofft trotz des Regens am Freitag auf ein "Motorsport-Volksfest" - das hat Gründe.

Welche deutschen Hoffnungsträger sind dabei?

Dank der kurzfristigen Nominierung von Jonas Folger sind zumindest zwei Lokalmatadoren am Start. Der Test- und Ersatzfahrer des Herstellers GasGas springt in der MotoGP-Klasse erneut für den verletzten Pol Espargaró ein. Nach seiner langen Pause vom Rennsport hatte Folger bisher Probleme, mitzuhalten. Auch an diesem Wochenende dürfte er kaum Chancen haben, sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten. In der Moto2 startet mit Lukas Tulovic der einzige deutsche Stammfahrer. Er hinkt den eigenen Erwartungen hinterher. Nach den ersten beiden Freien Trainings lag er auf dem 23. Platz in der kombinierten Zeitenliste.

Warum startet Stefan Bradl nicht?

Obwohl beim Werksteam von Honda Joan Mir ausfällt und auch Alex Rins beim Satellitenteam LCR nach einer Operation nicht fahren kann, haben sich die Verantwortlichen gegen Stefan Bradl als Vertreter entschieden. Ein Einsatz auf dem Sachsenring sei "zu kurzfristig" gewesen, sagte Bradl. Stattdessen ist er als TV-Experte im Einsatz.

Wer sind die Favoriten in der Königsklasse?

Klassenübergreifend hat Marc Márquez auf dem Sachsenring seit der Saison 2010 nur einmal nicht gewonnen. Im Vorjahr, beim Sieg von Fabio Quartararo, fehlte er. Jedoch hat Márquez' Arbeitgeber Honda Schwierigkeiten. Deswegen geht die Favoritenrolle an Ducati und den WM-Führenden Francesco Bagnaia über. Beim zurückliegenden Grand Prix in Mugello belegten gleich vier Ducati-Piloten die ersten vier Ränge. "Hier sind sie aber angreifbar, weil sie aufgrund des Layouts ihre ganz großen Stärken nicht ausspielen können", sagte Ex-Rennfahrer Alex Hofmann der Deutschen Presse-Agentur.

Welche Bedeutung hat das Rennen?

Das Rennen ist ein Publikumsmagnet. An den drei Tagen rechnen die Veranstalter mit mehr als 200.000 Zuschauern, wenige Restkarten sind noch verfügbar. Aber auch für die Region ist das Event bedeutsam. "Der Sachsenring ist nicht nur eine Attraktion, er erweist sich auch als einmaliger Wirtschaftsfaktor", sagte Jörg Markert (CDU) in seiner Funktion als Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen.

Wo wird die Motorrad-WM übertragen?

Das dritte Freie Training, die Qualifikationen aller drei WM-Klassen sowie das Sprintrennen der MotoGP-Serie am Samstag wird live auf Servus TV zu sehen sein. Auch am Sonntag ist der Sender ab 10 Uhr auf Sendung.