Felix Neureuther hat sich an seinem verletzten Daumen operieren lassen. «Er ist jetzt, da wir sprechen, im OP und wird operiert», sagte Bundestrainer Mathias Berthold vor dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi in der ARD.

Berthold hofft, dass Neureuther trotz des gebrochenen und ausgekugelten Daumens mit zu den Rennen in die USA reisen kann. «Mir wäre am liebsten, er würde Ende nächster Woche nach Amerika fliegen. Aber das ist, ohne, dass wir mit dem Arzt gesprochen haben. Jetzt warten wir das mal ab.»

Neureuther selbst rechnete nach seiner Verletzung zumindest im Slalom mit einer längeren Pause, weil die Hand zum Wegboxen der Kippstangen gebraucht wird. «Nach der OP dauert es, denke ich, sechs Wochen, bis der Heilungsverlauf abgeschlossen ist. Dann kann ich wieder einsteigen», sagte er am Abend der Verletzung aus dem Training. Ob der Riesenslalom am 2. Dezember machbar sei, konnte er vor der OP nicht einschätzen: «Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Beaver Creek was wird. Aber wenn es geht, dann werde ich es probieren.»

Wegen der Verletzung muss Neureuther auf sein geplantes Comeback in Levi verzichten. Die vergangene Saison hatte er nahezu komplett verpasst, weil er sich im November 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.