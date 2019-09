Das Rennen von Sotschi wird in die Ferrari-Geschichte eingehen: Es war der Grand Prix, wo der Konflikt zwischen den Fahrern Sebastian Vettel und Charles Leclerc offen ausgebrochen ist. Offenbar hielt sich Vettel nicht an teaminterne Absprachen, nach denen er Leclerc nach dem Start den ersten Platz überlassen sollte. Der Deutsche wollte die Führung aber nicht so einfach hergeben, schließlich hatte Vettel einen brillanten Start hingelegt, als er vom dritten auf den ersten Platz fuhr. Und er war zu Beginn des Rennens der Schnellste. Ferrari regelte den Platztausch später auf rabiate Art. Erst ließ das Team Vettel länger als nötig auf der Strecke und der Stopp verlief eher langsam - Leclerc zog so am Vierfach-Weltmeister vorbei.

Ferrari-Debakel: Vettels Motorschaden war Pech

Was folgte, war Pech: Vettel musste sein Auto wegen eines Motorschadens abstellen. Durch das folgende Safety Car konnte Hamilton, der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag und noch keinen Reifenwechsel absolviert hatte, an die Box fahren und die Führung verteidigen. Während der Safety Car-Phase sind Stopps erlaubt, überholen aber nicht. Mercedes verteidigte die Doppelführung. Für Ferrari war es ein rabenschwarzer Sonntag.

Die Kritik, die danach auf Ferrari einprasselte, richtete sich in erster Linie gegen die Teamorder, die viele für überflüssig hielten. Warum lässt Ferrari Leclerc und Vettel nicht frei fahren, schließlich hat keiner der Piloten eine Chance darauf, Lewis Hamilton in der Fahrer-Wertung einzuholen?

Die Fans der Roten tobten sich danach auf Twitter aus. Die überwiegende Mehrheit sieht die Schuld für das Debakel beim Team, weil es eine Teamorder ausgegeben hatte, die nicht funktionieren konnte. In zahlreichen Tweets spotteten die Ferrari-Anhänger mit entsprechenden Kommentaren, Gifs und Memes. Hier eine kleine Auswahl:

Wenn ich von #Ferrari schon höre, das wir dann das Rennen kontrollieren, krieg ich ne Krise. Man die sollen Gas geben und Rennen fahren. Genau @Charles_Leclerc soll #Vettel Windschatten geben und dann wieder Platztausch. So ein Scheiss. Wer am Start schneller ist, der soll fahren — Diekholzener (@Diekholzener) September 29, 2019

#Leclerc ist ein unreifes Bürschen.#Ferrari hat ein Rad ab.

Was für ein mieser Rennstall 🤮🤮🤮.

Fair wäre, wenn der Monegasse auch ausscheiden würde.#Ferrari go home 🤮🤮🚽 — Krimihilde (@ermittlerduo) September 29, 2019

Ferrari haut sich mit 3 seltsamen Boxenstops selbst ins Aus.



Endlich wieder das Ferrari, was wir so vermisst haben!#RussianGP #Ferrari #Strategie pic.twitter.com/69U7ELpd5Z — Carguy (@c4rguy) September 29, 2019

Schön, dass jetzt jeder Zuschauer weiß, was "Plan C" bei #Ferrari ist.

Und schön, dass #Vettel jetzt sein KFZ komplett parkt. #Formel1 pic.twitter.com/ECJgB8x9AB — Rita Wolff (@WolffsBeute) September 29, 2019