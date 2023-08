Roberto Mancini wird neuer Trainer der saudi-arabischen Fußball-Nationalmannschaft.

In einem auf dem Portal X (ehemals Twitter) veröffentlichten Video-Clip des Nationalteams sagte der Italiener auf Englisch: "Ich habe Geschichte in Europa geschrieben. Jetzt ist es an der Zeit, Geschichte mit Saudi-Arabien zu schreiben." Zuvor hatten Medien berichtet, dass der 58-Jährige an diesem Montag als neuer Auswahl-Trainer vorgestellt werden soll. Laut der Zeitung "Gazzetta dello Sport" soll der frühere Stürmer einen Vertrag bis 2027 bekommen.

Erst Mitte August hatte Mancini seinen Rücktritt als Trainer der italienischen Nationalmannschaft eingereicht. Er hatte Italien 2021 zum Europameister-Titel geführt. Zunächst sprach Mancini von einer "persönlichen Entscheidung". Später sagte er, er habe vom Chef des italienischen Verbandes (FIGC), Gabriele Gravina, einen "Mangel an Vertrauen" gespürt, da dieser einen Teil seines Trainerstabs ausgetauscht hatte. Dafür kritisierte ihn der FIGC-Boss scharf.