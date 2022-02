Bis 2020 trat das Football-Team als Washington Redskins an. Der Name stand immer wieder in der Kritik rassistisch zu sein.

Washingtons Football-Team hat nach monatelanger Suche einen neuen Namen präsentiert. In der neuen Saison tritt die Mannschaft als Washington Commanders an. Der ursprüngliche Name stieß immer wieder auf Kritik.

Das Washington Football Team um den Münchner David Bada wird ab der kommenden Saison als Washington Commanders in der nordamerikanischen NFL auflaufen. Dieser Name sei das Ergebnis eines 18-monatigen Prozesses, teilte der Club am Mittwoch mit. Bereits zuvor hatte die Drohne eines TV-Senders den neuen Schriftzug am Stadion eingefangen.

"Als Organisation freuen wir uns darauf, uns unter unserer neuen Identität zusammenzuschließen und gemeinsam Erfolge zu feiern", sagte Miteigentümer Dan Snyder in einer Mitteilung des Vereins. "Gleichzeitig zollen wir aber auch unseren lokalen Wurzeln und dem, was es bedeutet, die Hauptstadt der Nation zu repräsentieren, Tribut."

Washington: Rassistischer Name löste Kritik aus

Bis 2020 trat die Organisation 87 Jahre lang als Washington Redskins an. Diese Bezeichnung war jedoch als rassistisch empfunden worden. Neben Commanders standen auch die Namenszusätze Admirals, Armada, Brigade, Sentinels, Defenders, Red Hogs und Presidents sowie der bisherige Titel Washington Football Team zur Auswahl.

Die Playoffs hatte Washington in dieser Saison verpasst. Mit sieben Siegen aus 17 Spielen landete das Team auf dem dritten Rang in der NFC-East-Division.