Nach dem tragischen Tod von Radprofi Gino Mäder wird die Tour de Suisse fortgesetzt. Drei Teams sind bei der siebten Etappe aber nicht mehr dabei.

Nach dem Unfall-Tod von Gino Mäder haben der Schweizer Radrennstall Tudor Pro Cycling und das belgische Radsportteam Intermarché-Circus-Wanty ihre Teilnahme an der Tour de Suisse abgebrochen. Das teilten beide Teams vor dem Start der siebten Etappe von Tübach nach Weinfelden mit.

Der Schweizer Rennstall der Radlegende Fabian Cancellara erklärte seinen Rückzug "nach sorgfältigen Überlegungen und Gesprächen sowohl mit den Fahrern als auch mit den Betreuern". Via Twitter erklärte das Team, für den der Deutsche Miká Heming bei der Schweiz-Rundfahrt nicht im Einsatz war, zudem: "Unter diesen schwierigen Umständen, ist das für uns der menschliche Weg, die Gefühle unserer Fahrer zu respektieren und Gino Respekt zu zollen".

Gino Mäder: Tour de Suisse wird fortgesetzt

"Nach dem tragischen Unfall von Gino Mäder und nach Gesprächen mit unseren Fahrern und unseren Mitarbeitern hat das Team Intermarché-Circus-Wanty beschlossen, die Tour de Suisse zu verlassen. Unsere Priorität gilt dem Wohlergehen unserer Fahrer", teilt der belgische Rennstall wenig später über Twitter mit. Mäders Team Bahrain-Victorious hatte den Ausstieg bereits zuvor angekündigt.

Mäder war am Freitag gestorben. Tags zuvor war der Schweizer bei einem Unfall auf einer Abfahrt wenige Kilometer vor dem Ziel schwerst verletzt worden. Er hatte nach einem Sturz in eine Schlucht reanimiert werden müssen.

Die Etappe am Freitag war gestrichen worden, stattdessen erinnerten die Radprofis bei einer Gedenkfahrt an Mäder. "Heute war der schlimmste Tag in meinem Leben. Aber morgen ist ein neuer Tag und darum müssen wir uns als Organisation kümmern", erklärte Tour-Direktor Olivier Senn. Die Rundfahrt wird demnach in Absprache mit Mäders Familie sowie den Teams und Fahrern fortgesetzt. Auch die Frauen-Tour wird fortgeführt.

Der ehemalige Radprofi Fabian Wegmann hat die Organisatoren der Tour de Suisse nach dem tödlichen Sturz des Radprofis Gino Mäder derweil in Schutz genommen. "Man kann als Veranstalter so eine lange Strecke nicht komplett absichern und jeden Pass mit Fangzäunen absichern, dass ein Fahrer nicht von der Straße abkommen kann. Das ist zeitlich und finanziell nicht machbar", sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Der 42-Jährige unterstützt als Sportchef die Planungen für die Strecken der Deutschland Tour. Wegmann sei "fix und fertig" gewesen, als er die traurige Nachricht bekommen hatte. "Es ist eine Katastrophe", sagte er.

"Der Veranstalter hat diese Etappe schon ganz oft so ausgerichtet. Man kann nicht einfach sagen, dass jetzt nur der Veranstalter in der Pflicht ist. Das war ein Fahrfehler, nachdem was ich mitbekommen habe", sagte Wegmann. Der gebürtige Münsteraner, der in seiner aktiven Zeit zweimal den Klassiker Eschborn-Frankfurt gewann und die Strecke in der Schweiz selbst befuhr, schlug vor: "Man muss vielleicht zukünftig schauen, dass Abfahrten nicht so kurz vor dem Ziel gemacht werden."