von Tina Pokern Argentinien ist Weltmeister und kann es nicht lassen, das den Franzosen immer und immer wieder aufs Brot zu schmieren. Fans wie Spieler sorgen mit immer neuen fiesen Aktionen für Empörung. Der neueste Streich: eine Petition.

Das Spiel ist längst aus. Und trotzdem kappeln sich Argentinien und Frankreich auch nach dem WM-Finale immer weiter. Besser: die Fans. Statt auf dem Rasen, wird nun online gestänkert. Die Franzosen sollen endlich ihren Klagegesang einstellen. So fordert eine wahrlich skurrile Petition: "Frankreich, hör auf zu heulen!". Ein Gag, möchte man meinen, doch einer, der Wellen schlägt. Schließlich haben bereits Hunderttausende die Petition unterzeichnet – und es werden immer mehr.

Es war dramatisch, was die Mannschaften im Finalspiel Argentinien gegen Frankreich bei der WM 2022 auf dem Rasen darboten. Am Ende holten die Argentinier in dem Fight, es war auch ein Kräftemessen der beiden Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé, im Elfmeterschießen den Titel. Gegessen war die Sache damit aber nicht, denn es wird weiterhin gemotzt und gestichelt.

Argentinier treten nach WM-Finale nach

So kritisierte unter anderem die französische "L'Équipe" den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak. Im Fokus: Messis Tor in der Nachspielzeit, das Argentinien zwischenzeitlichen in 3:2 Führung brachte. Dieses Tor sei, so die Meinung des Blatts, irregulär gewesen. Der Referee, der für seine Leistung im Endspiel viel gelobt wurde, wies diese Vorwürfe zurück. Trotzdem hatten mehr als 200.000 französische Fans daraufhin eine Petition unterschrieben, in der sie eine Wiederholung des Finales wegen des angeblichen Fehlers forderten.

Nun also die Retourkutsche. "Seit wir das WM-Finale gewonnen haben, hören die Franzosen nicht auf zu weinen, zu jammern und akzeptieren nicht, dass Argentinien Weltmeister ist", schreibt der Initiator der Petition "Frankreich, hör auf zu heulen". "Die Bitte ist, dass die Franzosen aufhören zu weinen und akzeptieren, dass Messi der Beste in der Geschichte des Fußballs ist und Mbappé als seinen Sohn hat", so der Argentinier Valentin Gomez. Bis Montagmorgen unterzeichneten bereits mehr als 726.000 Menschen den Aufruf auf der Petitions-Plattform Change.org. Bei einer Million Unterschriften würde diese Petition zu einer der am meisten gezeichneten Petitionen dort werden.

Die Petition ist nur der jüngste Streich der Argentinier gegen die Kontrahenten. Seit dem Sieg sorgten sowohl argentinische Spieler als auch Fans immer wieder mit skandalösen Aktion für Empörung. Den Anfang machte Torwart Emiliano Martinez. Nachdem der wegen einer obszönen Geste bei der Siegerehrung in Katar bereits negativ aufgefallen war, legte er in Buenos Aires noch eine Schippe drauf. Bei der Parade feierte der Keeper mit einer Puppe im Arm, die einen weinenden Mbappé darstellte. Noch geschmackloser feierten aber die Fans. So wurde auf den Feierlichkeiten auch ein Holzsarg mit einem Kreuz und einem Bild von Frankreich-Superstar Kylian Mbappé angezündet und fachten damit, im wahrsten Sinne des Wortes, den Eklat weiter an.

Quelle: Change.org, Twitter, mit Material der Dpa