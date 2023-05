Die Nationalmannschaft wird mit zwei Heimspielen gegen Japan und Frankreich in die EM-Saison starten. Im Oktober geht Bundestrainer Flick mit der DFB-Elf auf USA-Reise.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick kommt es im September zu einem Wiedersehen mit WM-Schreck Japan. Das Länderspiel in Wolfsburg ist am 9. September der Auftakt in die EM-Saison.

Drei Tage später kommt es in Dortmund zu einem hochkarätigen Leistungstest gegen Vizeweltmeister Frankreich. Das DFB-Team hatte bei der WM in Katar zum Auftakt gegen Japan mit 1:2 verloren. Der Fehlstart führte zum nächsten Vorrunden-Aus der deutschen Auswahl.

Im Oktober wird Flick mit dem Nationalteam eine USA-Reise absolvieren. Der erste von zwei Gegnern steht fest: Am 14. Oktober trifft die deutsche Elf in Hartford, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Connecticut, auf die Auswahl der USA, einem der drei Gastgeber-Länder der WM 2026.

Noch drei Länderspiele in der laufenden Saison

"Die Spiele gegen Japan und Frankreich sind für mich in unserem Vorbereitungsplan auf die EM im eigenen Land ganz besondere Highlights. Frankreich ist als Vizeweltmeister 2022 und Weltmeister 2018 einer der Topfavoriten auf den EM-Titel", äußerte Flick: "Mit Japan erwarten wir einen weiteren sehr starken Gegner, das hat die WM gezeigt. Im Anschluss treffen wir mit den USA auf einen WM-Gastgeber, der in der Vorbereitung auf das Heimturnier hochmotiviert ist. Dieses Spiel ist sportlich wie atmosphärisch eine sehr reizvolle Herausforderung."

Zum Abschluss der laufenden Saison bestreitet die Nationalmannschaft noch drei Länderspiele in Bremen gegen die Ukraine (12. Juni), in Warschau gegen Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20. Juni). Flick wird seinen Kader für diese EM-Tests an diesem Freitag bekannt geben. Das Team kommt am 7. Juni in Frankfurt am Main zusammen. Es wird wie schon zuletzt auf dem DFB-Campus trainieren. In den ersten Länderspielen 2023 hatte es im März ein 2:0 gegen Peru und ein 2:3 gegen Belgien gegeben.