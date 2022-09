Hansi Flick hat Bayern-Youngster Jamal Musiala eine Einsatzgarantie in der deutschen Startelf beim Länderspiel-Klassiker gegen England gegeben. "Jamal wird spielen, das muss ich nicht geheimhalten", sagte der Bundestrainer nach der Anreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach London bei der Pressekonferenz im Wembleystadion.

Beim 0:1 gegen Ungarn war Musiala am vergangenen Freitag in Leipzig nur spät eingewechselt worden. Es sei "eine tolle Sache" für den 19-Jährigen, der als Jugendlicher beim FC Chelsea ausgebildet wurde, am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Wembley aufzulaufen, sagte Flick.

Auch im letzten Nations-League-Spiel wird Marc-André ter Stegen den wegen eines positiven Corona-Tests fehlenden Kapitän Manuel Neuer im Tor vertreten, wie Flick sagte. Offen ließ der Bundestrainer, wer für den gesperrten Antonio Rüdiger in die Innenverteidigung rückt. Er nannte neben Nico Schlotterbeck auch Matthias Ginter und Neuling Armel Bella Kotchap als Optionen. "Wir haben etwas gut zu machen", sagte Flick angesichts der Ungarn-Niederlage zum letzten Länderspiel vor der Nominierung des Kaders für die WM in Katar.

Auch wenn die Engländer als Tabellenletzter und Absteiger aus Gruppe 3 der A-Liga schon feststehen, hat der Bundestrainer viel Respekt vor dem Vize-Europameister: "Wir müssen einen Toptag haben, um zu bestehen." Die DFB-Auswahl kann nicht mehr Gruppenerster werden.