Kai Havertz und Nico Schlotterbeck fallen für den Belgien-Test der Nationalmannschaft aus. Das erfordert von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick nun auch noch ein Umdenken beim Personal.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Länderspiel gegen Belgien mit Serge Gnabry und Thilo Kehrer in der Startelf antreten.

Sie ersetzen in Mittelfeld und Abwehr den erkrankten Kai Havertz und den leicht verletzten Nico Schlotterbeck, die am Sonntag vorzeitig vom DFB-Team abgereist waren und beim 2:0 gegen Peru zur ersten Elf gezählt hatten. Im Angriff sollen erneut Niclas Füllkrug und Timo Werner als Doppelspitze agieren.

Wenige Wechsel angedacht

"Wir machen wenig Wechsel", sagte Flick nach dem Abschlusstraining auf dem Frankfurter DFB-Campus. Im defensiven Mittelfeld dürfte erneut der Dortmunder Emre Can an der Seite von Kapitän Joshua Kimmich agieren. "Emre hat es gut gemacht", sagte Flick zum Rückkehrer in die Nationalmannschaft.

Belgien stuft Flick als "anderes Kaliber" als Peru ein. "Fußballerisch ist es eines der besten Teams", sagte der Bundestrainer. Auf den "ersten Schritt" gegen Peru solle der zweite nach der WM-Enttäuschung in Katar folgen. "Ganz klar ist der Fokus, dass wir dieses Spiel erfolgreich bestreiten wollen", sagte Flick.

