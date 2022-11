Jetzt geht's los: Nach einem freien Tag nach dem Einzug ins WM-Quartier richtet der Bundestrainer den Fokus ganz auf das Auftaktspiel.

Schluss mit Ausruhen und Freizeitaktivitäten: Hansi Flick startet in Katar den kurzen, aber intensiven Trainings-Countdown für das erste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Nach dem ersten Einleben im WM-Quartier am nördlichsten Zipfel des Emirates hat der Bundestrainer für den Vormittag (Ortszeit) das erste Mannschaftstraining im Al-Shamal-Stadion angesetzt. Die Trainingsstätte befindet sich nur wenige Fahrminuten entfernt vom Zulal Wellness Resort, in dem der DFB-Tross logiert.

Richtungsweisendes Spiel gegen Japan

"Am Matchday minus 4 beginnt für uns der Fokus auf Japan", hatte Flick angekündigt. Bis zum Start ins WM-Turnier am kommenden Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) muss der Bundestrainer insbesondere die richtige Personalauswahl für den richtungweisenden Gruppenauftakt finden. Zweiter Gegner ist nur vier Tage später Spanien. Außenseiter Costa Rica komplettiert die Gruppe E. Der Gruppenerste und -zweite kommen ins Achtelfinale.

"Wir müssen jedes Training ernst nehmen. Wir sind total fokussiert und werden alles geben im Hinblick auf das erste Spiel. Wir fahren jetzt richtig hoch, sind motiviert, um gut zu starten gegen Japan", hatte Kapitän Manuel Neuer nach dem wenig erbaulichen Test gegen den Oman gesagt, den die Nationalmannschaft in Maskat mit 1:0 gewonnen hatte.

Flick will noch an allen Abläufen, "ob das defensiv oder offensiv ist", arbeiten. Es sollten ihm dabei alle 26 WM-Spieler zur Verfügung stehen. Auch Angreifer Thomas Müller und Abwehrspieler Antonio Rüdiger sollen nach ihren Verletzungspausen erstmals mit dem Team trainieren. So lautete jedenfalls Flicks Plan. Marc-André ter Stegen, der wegen eines Magen-Darm-Infektes im Oman nicht dabei gewesen war, soll auch in die Vorbereitung einsteigen. Der Torwart war nach seiner Genesung erst in Katar zum DFB-Tross gestoßen. Neuer ahnt, dass auf Flick eine knifflige Startelf-Auswahl zukommt: "Der Trainer hat die Qual der Wahl."