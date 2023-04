Die Los Angeles Lakers haben es in die Playoffs der NBA geschafft. Der Sieg über die Minnesota Timberwolves ist lange fraglich. Am Ende trumpft Dennis Schröder auf.

Die Los Angeles Lakers haben auch dank Dennis Schröder ein fast schon verloren geglaubtes Play-In-Duell mit den Minnesota Timberwolves noch gewonnen und stehen in den NBA-Playoffs.

Nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit gewann der Rekordmeister mit dem deutschen Basketball-Nationalmannschaftskapitän und Superstar LeBron James noch 108:102 nach Verlängerung.

Durch den Sieg geht es für die Lakers in der ersten Runde der Playoffs nun von Sonntag (Ortszeit) an gegen die Memphis Grizzlies. Die Timberwolves haben in der Nacht zu Samstag noch eine weitere Chance auf ein Playoff-Ticket. Gegner sind dann entweder die New Orleans Pelicans oder die Oklahoma City Thunder.

Schröder mit wichtigen Punkten

Die Lakers sahen schon wie der Sieger aus, nachdem Schröder 1,4 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit einen Drei-Punkte-Wurf zum 98:95 traf. Doch 0,1 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Mike Conley mit drei verwandelten Freiwürfen für die Verlängerung. Zuvor waren die Gäste sechs Minuten lang ohne Korberfolg geblieben.

In der Extraspielzeit setzten sich die Lakers auch dank vier weiterer Zähler von Schröder durch, der am Ende auf 21 Punkte kam. Bester Werfer für Los Angeles war James mit 30 Punkten, Anthony Davis gelangen 24 Zähler.

Lakers-Coach Darvin Ham lobte Schröder anschließend für dessen starke Leistung in den höchsten Tönen. "Seine Einstellung, sein Selbstvertrauen: Das ist unglaublich, außergewöhnlich", sagte Ham .