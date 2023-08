"Walking Dead" – die wandelnden Toten, hieß einst ein populärer Streaming-Hit. Ganz so final geht es beim "Walking Football" zum Glück nicht zu. Ortstermin bei einem Pionierklub am Niederrhein, wo die softe Kick-Variante bislang allerdings noch nicht recht in Gang kommt. Vicky Bagel

Dieter Wiekhorst hängt die Verantwortung schwer um den Hals, sein Schlüsselbund baumelt dem Rheinländer klimpernd vor der Brust. Viele kleine Schlüssel sind das. Und ein elektrischer Transponder. Der Transponder, das ist die Eintrittskarte in Dieter Wiekhorsts neues Reich, in die neue Sporthalle am Emil-Underberg-Stadion. Wiekhorst ist Vereinsvorstand des Fußballvereins Concordia Rheinberg, dem Verein einer Kleinstadt am Niederrhein. Und er ist einer der wenigen, die hier was zu melden haben.