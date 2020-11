Sehen Sie im Video: Fans und Vereine trauern auf Twitter um Diego Maradona.













Fußballlegende Diego Maradona ist tot.





Medienberichten zufolge verstarb der 60-Jährige in seiner Heimat im Stadtteil San Andrés in Buenos Aires.





Der argentinische Fußballstar gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte.





In den sozialen Medien verleihen zahlreiche Nutzer ihrer Trauer Ausdruck.

