Menschenkette gegen den Frust: Fans des FC Schalke 04 haben am Wochenende am Stadion in Gelsenkirchen ihren Unmut über die Vereinsführung ausgedrückt. Im Fokus der Kritik stand der Aufsichtsratsvorsitzende der Bundesligavereins, Clemens Tönnies. Er wird in Schalke nicht erst seit dem jüngsten Coronaskandal in seinem Fleischunternehmen kritisiert. Einige Fans äußerten sich wie folgt: O-TON SCHALKE-FAN NICOLE RISSEL ("Ich sag mal, der Fleischskandal, okay, geht gar nicht. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Schalke münzen. Der ist so nicht tragbar der Mann. Das kommt jetzt noch mit hinzu. Aber der war vorher schon, bei mir zumindest, durch.") O-TON SCHALKE-FAN DIETER GUSIK ("Nein, wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen, dass es so nicht mehr weitergeht, was momentan hier auf Schalke abgeht. Das fängt jetzt bei der Mannschaft natürlich an in Sachen Leistung. Dann geht es weiter nach oben. Aber die obersten Position, die wollen natürlich auch nichts mitbekommen - nö, nö, wir haben damit nichts zu tun. Schalke ist ein Zusammenhalt und nicht gegeneinander. Und das geht hier momentan völlig schief.") Obwohl der Coronaausbruch in einer Tönnies-Fleischfabrik im Kreis Gütersloh eigentlich nichts mit dem FC Schalke zu tun hat, machen sich einige Fans dennoch Sorgen um das Image ihres Vereins. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass Tönnies in der Öffentlichkeit heftigen Gegenwind erfährt.