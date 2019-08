(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Uli Hoeneß wird nicht mehr als Bayern-Präsident kandidieren und er zieht sich auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats zurück. Hoeneß auf einer Pressekonferenz in München am Freitag: "Im Lauf des letzten Jahres habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken, meine Familie, speziell meine Frau, hat dadurch schon relativ lange mich immer wieder beim Frühstück daran erinnert, dass sie ja eigentlich auch mal ein paar Rechte haben wollte, oder mehr Zeit mit mir verbringen wollte. Das war dann immer wieder mal in meinem Hinterkopf." // "Und dann ein ganz wichtiger Punkt war für mich auch, dass ich immer gesagt habe, ich will den FC Bayern so übergeben, dass er auch personell aus meiner Sicht gut aufgestellt ist. Und nachdem ich mit Herbert Hainer viele Gespräche geführt habe und immer gespürt habe, dass ihn diese Position reizen würde. Denn er hatte ja auch mal die Anfrage, DFB-Präsident zu werden. Und da musste ich mich beeilen, dass ja nichts dazwischen kommt, weil ich den Herbert Hainer für einen Mann halte, der für diese Position absolut perfekt geschaffen ist. Er ist ein Mann des Sports. Er hat viel Ahnung vom Sport. Er hat viel Ahnung von der Wirtschaft. Er hat 14 Jahre ein Weltunternehmen wie Adidas geführt und hat bewiesen, dass er das kann. Und einer der Adidas führen kann der kann auch den FC Bayern führen."