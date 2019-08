Eine Anklage gegen den brasilianischen Star-Fußballer Neymar wurde fallengelassen. Im Mai dieses Jahres wurde er von einer Frau beschuldigt, sie in einem Pariser Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Die beiden hatten sich offenbar über Social Media kennengelernt und sich dann in Paris getroffen. Neymar hatte die Vorwürfe der Frau abgestritten und gesagt, nicht ohne ihr Einverständnis gehandelt zu haben. Er veröffentlichte daraufhin private Chats und Fotos die beide miteinander ausgetauscht hatten. Die brasilianische Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, sie könne einen Missbrauch nicht nachweisen. Der Gerichtsentscheid muss nun noch von einem Richter bestätigt werden. Außerdem könnten Paris SaintGermain Stürmer Neymar Ermittlungen wegen der Veröffentlichung privater Fotos bevorstehen.