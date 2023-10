Neymar wird in Montevideo vom Spielfeld transportiert und wird lange ausfallen

Langer Ausfall Neymar verletzt sich schwer und sendet emotionale Botschaft an Fans

Fußball-Superstar Neymar hat sich in einem Länderspiel für Brasilien einen Kreuzbandriss zugezogen und wird lange ausfallen. Auf Instagram sandte er nun eine Botschaft an seine Fans.

Der brasilianische Superstar Neymar hat sich nach seiner niederschmetternden Verletzungsdiagnose mit emotionalen Worten an seine Fans gewandt. "Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste", schrieb Neymar am Donnerstag im sozialen Netzwerk Instagram. "Ich weiß, dass ich stark bin, aber dieses Mal werde ich meine Familie und Freunde noch mehr brauchen." Er lege seine Kraft "in Gottes Hände", Neymar bedankte sich für die "Unterstützung und Zuneigung".

Der 31-Jährige hatte beim 0:2 im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie erlitten, wie Untersuchungen am Mittwoch ergaben. Demnach muss sich der 31 Jahre alte Neymar einer Operation unterziehen und fällt damit bis auf Weiteres auch für seinen Club Al-Hilal in Saudi-Arabiens Liga aus.

Neymar kam nach einem Laufduell falsch auf

Kurz nach dem ersten Gegentreffer hatte sich Neymar beim 0:2 (0:1) gegen Uruguay am Dienstagabend (Ortszeit) vor der Halbzeit die schwere Verletzung zugezogen, als er nach einem Laufduell mit Uruguays Nicolás De La Cruz mit seinem linken Bein falsch aufkam. Als er vom Platz gefahren wurde, verbarg Neymar sein Gesicht unter beiden Händen, das Stadion in Montevideo verließ er später auf Krücken.

CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues sicherte der Nummer 10 der Seleção seine Unterstützung zu: "Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt, denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht", sagte Rodrigues.