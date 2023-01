von Max Seidenfaden Damar Hamlin erleidet während eines NFL-Spiels einen Herzstillstand. Drei Tage später gibt es erste Anzeichen einer Besserung bei dem Verteidiger der Buffalo Bills. Eine Entwarnung gibt es jedoch noch nicht.

Drei Tage nach seinem Herzstillstand bei einem NFL-Spiel gibt es leise Hoffnung für Damar Hamlin. In einem kurzen Pressestatement teilten die Buffalo Bills am Donnerstagabend deutscher Zeit mit, dass "laut den behandelnden Ärzten Damar bemerkenswerte Verbesserungen in vergangenen 24 Stunden gezeigt hat". Eine Entwarnung gibt es bei dem 24-Jährigen jedoch noch nicht, Hamlins Zustand wird weiter als kritisch beschrieben. "Es sieht jedoch so aus, als seien seine neurologischen Funktionen alle intakt. Seine Lungen heilen weiter und er sein Zustand verbessert sich", heißt es von den Bills. Zuvor hatte bereits Ian Rapoport, Reporter beim NFL Network, berichtet, dass Hamlin am Mittwochabend erstmals seine Augen geöffnet habe. Am Donnerstag habe er dann die Hände seiner Familie gedrückt. Auch Hamlins Beratungssagentur veröffentlichte ein Statement, in dem es von einer deutlichen Verbesserung des Gesundheitszustands berichtete.

Der Safety, eine Verteidigerposition im American Football, war beim Monday Night Game der Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals mit Bengals-Passempfänger Tee Higgins im ersten Viertel zusammengestoßen. Wenige Sekunden, nachdem Hamlin aufstand, brach er auf dem Spielfeld zusammen und musste von sofort herbeigeeilten Sanitätern mehrere Minuten wiederbelebt werden. Gegenüber "CNN" berichtete Hamlins Onkel Dorrian Glenn, dass der 24-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus erneut habe reanimiert werden müssen – eine Angabe, die später von Hamlins Berater Jordon Ronney widerrufen wurde. Spieler und Fans beider Mannschaften fuhren noch am Abend zum Krankenhaus in Cincinnati, um ihre Unterstützung für den Bills-Verteidiger zu zeigen.

Damar Hamlin: Unterstützung aus der US-Sportwelt

Die Partie zwischen den Bengals und den Bills war nach dem Unglück abgebrochen worden. Ob und wann die Partie nachgeholt wird, ist noch unklar. Die NFL hatte am Dienstag bereits angekündigt, dass es in dieser Woche keinen Nachholtermin geben werde und dementierte Berichte, dass die Partie nach dem Zwischenfall wieder aufgenommen werden sollte. An diesem Wochenende endet die reguläre Saison in der Football-Liga, eine Woche darauf beginnen bereits die Play-offs, für die sowohl Buffalo als auch Cincinnati qualifiziert sind – ein Sieg in dem abgesagten Spiel könnte jedoch noch Einfluss darauf haben, auf wen die beiden Mannschaften treffen oder ob eines der Teams als bestes Team ihrer Conference gar spielfrei haben.

Für die Buffalo Bills steht am Donnerstag das erste Training nach dem Unglück Hamlins auf dem Plan. Am Mittwoch hatte es Gespräche mit den Spielern gegeben. Hamlins Vater Mario lies sich laut "ESPN" mit einem Videocall zum Gespräch mit den Spielern schalten, um erste Besserungen im Gesundheitszustand zu übermitteln. "Das war die Nachricht, die die Mannschaft gebraucht hat", erklärte eine namentlich nicht genannte Quelle dem Sportsender.

Der dramatische Zwischenfall löste in der US-Sportwelt eine große Unterstützung aus. Alle NFL-Teams sowie die Liga selbst änderten in den sozialen Medien ihre Profilbilder auf das Trikot Hamlins, auch Teams aus anderen Sportarten übernahmen das blaue Trikot mit der Nummer 3. Die in der Nähe von Buffalo liegenden Niagarafälle wurden zuletzt blau angestrahlt. Zahlreiche Fans und Stars wie Tom Brady und Jim Irsay, Eigentümer des NFL-Teams aus Indianapolis, spendeten für Hamlins Wohltätigkeitsorganisation. Binnen drei Tagen kamen so über sieben Millionen Dollar zusammen.