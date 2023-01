Der kometenhafte Aufstieg von Ersatz-Ersatz-Quarterback Brock Purdy findet ein tragisches Ende: Der Spielmacher der San Francisco 49ers verletzt sich im Halbfinale der NFL gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles ziehen mühelos in den Super Bowl ein, dort wartet nun ein harter Brocken.

Die Philadelphia Eagles stehen zum ersten Mal seit ihrem Sieg vor fünf Jahren wieder im Super Bowl der National Football League. Das beste NFL-Team der Hauptrunde holte im Finale der NFC am Sonntag (Ortszeit) ein 31:7 gegen die von zwei Quarterback-Verletzungen stark eingeschränkten San Francisco 49ers und trifft am 12. Februar auf die Kansas City Chiefs. "Davon träumst du als Kind", sagte Eagles-Trainer Nick Sirianni im US-Fernsehen. "Wir genießen das jetzt und bereiten uns dann auf den Super Bowl vor. Eins ist noch übrig."

Bei den 49ers verletzte sich Quarterback-Überraschung Brock Purdy im ersten Viertel am Ellenbogen und wurde von Josh Johnson ersetzt. Der 36-Jährige wurde damit zum vierten in dieser Saison eingesetzten Spielmacher der Gäste – und musste im dritten Viertel selbst mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld. Zwischenzeitlich wirkte es, als müsse Christian McCaffrey beim Stand von 7:21 auf der Position übernehmen. San Francisco aber schickte Purdy zurück ins Spiel, der 23-Jährige war allerdings offensichtlich eingeschränkt und unternahm keinen langen Passversuch mehr.

Die Eagles hatten die Partie deswegen im Griff und wurden von den gebeutelten 49ers kaum noch gefordert. Quarterback Jalen Hurts reichten Pässe über 121 Yards und eine Leistung ohne Fehlpass für die Kontrolle des Geschehens, das meiste lief offensiv über Laufspielzüge. Beim vierten Touchdown trug Hurts den Ball selbst in die Endzone.

NFL Super Bowl LVII: Die Philadelphia Eagles treffen auf die Kansas City Chiefs

Im Finale warten nun die Kansas City Chiefs auf die Eagles. Angeführt von ihrem verletzten Spielmacher Patrick Mahomes haben die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in vier Jahren den Super Bowl der National Football League erreicht. Beim 23:20 gegen die Cincinnati Bengals brachte ein Field Goal acht Sekunden vor Schluss am Sonntagabend (Ortszeit) die Entscheidung. Möglich gemacht hatte die Situation der am Knöchel verletzte Mahomes, der in der Aktion zuvor zum einzigen Mal in der Partie den Ball selbst, so schnell er konnte, nach vorne trug. Mit zwei Touchdown-Pässen und Würfen für insgesamt 326 Yards machte Mahomes ein unter den Umständen überragendes Spiel.

"Es gibt Momente in einer Partie, da musst du einfach alles aufs Spiel setzen", sagte Mahomes bei der Pokal-Übergabe für den Gewinn der AFC zur Szene vor dem Field Goal. Seinen Fokus wollte der Chiefs-Spielmacher noch nicht auf den Super Bowl richten. "Das wird eine großartige Herausforderung, aber erst mal werde ich das hier feiern. Ich glaube, wir haben keine Zigarren, aber wir werden vorbereitet sein beim Super Bowl", sagte Mahomes.

Die Chiefs hatten den Super Bowl im Februar 2020 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte gewonnen, 2021 gab es eine Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers. In der vergangenen Saison unterlagen die Chiefs im AFC-Finale gegen die Bengals um Quarterback Joe Burrow.