Sehen Sie im Video: Offensiv-Spektakel – Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl.









STORY: Jubel bei den Fans der Kansas City Chiefs daheim im US-Bundesstaat Missouri. Zum zweiten Mal in vier Jahren, zum dritten Mal insgesamt hat die Football-Mannschaft den Super Bowl gewonnen, in diesem Jahr in seiner 57. Ausgabe. Die Mannschaft besiegte die Philadelphia Eagles beim Endspiel in Glendale in Arizona mit 38:35. Bis zum Schluss war es ein spannendes Spiel, bis zu Halbzeit hatten noch die Gegner aus Philadelphia in Führung gelegen. "Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben gekämpft und uns durchgesetzt", so dieser Fan in Kansas City. Und er meinte mit Blick auf den Sieg der City Chiefs: "Es ist einfach die beste Stadt der Welt, das kann ich gar nicht anders sagen." In der Halbzeitpause heizte Superstar Rihanna den Fans im Farm State Stadium ein, mit einem Medley ihrer Hits. Obendrein verriet sie, sei sei schwanger mit ihrem zweiten Kind.

