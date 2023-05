von Max Seidenfaden Noch sind es etwas mehr als drei Monate, bis die neue NFL-Saison beginnt. RTL, das ab Herbst erstmals die Sportart überträgt, stellt nun das deutsche Moderatoren-Team vor – mit vielen alten Bekannten und drei Frauen.

Mit dem Start der neuen NFL-Saison gibt es eine Änderung im deutschen Fernsehen: Statt ProSieben wird zukünftig RTL mehrere Spiele pro Woche im Free-TV und im Stream übertragen. Nach dem Aus bei ProSieben stellten sich viele Fans die Frage, wer zukünftig die Moderation beim Kölner Sender übernehmen wird – und hatten Sorge, dass vor allem die Publikumslieblinge Patrick Esume und Björn Werner einen Schlussstrich unter ihre Moderationskarriere ziehen. Jetzt steht aber fest: Werner und Esume bleiben den deutschen Football-Fans erhalten. Wie RTL am Freitag mitteilte, gehören die beiden Football-Experten zum 13-köpfigen Moderationsteam bei RTL.

Mit dabei ist auch Frank "Buschi" Buschmann, der bereits 2012 erstmals NFL-Spiele im deutschen Free-TV moderierte. "Irgendwie ist die Reise damals unterbrochen worden, jetzt möchte ich doch nochmal 'Schach mit Kühlschränken' begleiten. Die Zahl an spektakulären Spielern war nie höher in der NFL, dazu zwei Spiele in Frankfurt, drei in London. Nie gab es im Winter mehr Sonntagnachmittage, an denen die Eier fliegen - da sitze ich gerne am Tisch", sagt Buschmann.

Für Esume und Ex-NFL-Profi Werner, die seit vier Jahren gemeinsam die NFL-Spiele in Deutschland moderierten und eine große Fan-Gemeinde aufbauten, ist es die Fortsetzung eines gemeinsamen Wegs: "Das Deutschlandspiel in München hat bewiesen, mit welcher Euphorie und Leidenschaft die Fans hierzulande die NFL begleiten. Kaum vorstellbar, was dieses Jahr in Frankfurt los sein wird", freut sich Björn Werner auf die neue Aufgabe.

NFL bei RTL: Auch Florian Schmidt-Sommerfeld kehrt zurück

Neben Werner, Esume und Buschmann komplettieren einige altbekannte Gesichter aber auch neues Personal das Team bei RTL. Bereits bekannt war das Moderatoren-Quartett um Jan Stecker, Alex von Kuczkowski und den beiden Ex-NFL-Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, die Ende April schon bei der Übertragung des NFL-Drafts, der Talentauswahl der Liga, im Einsatz waren. Mit Florian Schmidt-Sommerfeld kehrt ein weiterer altbekannter NFL-Moderator ins Team zurück. Der 33-Jährige moderierte von 2015 zwei Jahre die Spiele, eher er zu Sky wechselte und dort Handball- und Fußballspiele kommentierte. "Mein Herz hängt am Football, seit ich vor acht Jahren mein erstes Spiel kommentieren durfte. Für mich war jeder einzelne NFL-Abend mit der Community ein Feiertag. Es fühlt sich an, als würde ich nach sechs Jahren wieder nach Hause kommen", freut sich Schmidt-Sommerfeld auf den Herbst.

Zu den neuen Gesichtern des deutschen NFL-Moderatoren-Teams gehören mit Nadine Nurasyid, Mona Stevens und Jana Wosnitza auch erstmals drei Frauen. Nurasyid ist als Headcoach und Defensive Coordinator bei den Munich Cowboys die erste und einzige Frau, die ein europäisches Profi-Männerteam trainiert. Erste TV-Erfahrungen hat die studierte Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin bereits bei der ARD gesammelt, wo sie als Co-Kommentatorin beim Munich Game im vergangenen November sowie beim Super Bowl im Einsatz war. "Ich habe gemerkt, wieviel Spaß es mir macht, den Footballfans und Zuschauern zuhause unseren wunderbaren Sport noch ein Stück näher zu bringen", sagt Nurasyid. Stevens ist Quarterback bei den Saarland Ladycanes sowie der deutschen Football-Nationalmannschaft. Die Saarländerin ist zudem NFL-Botschafterin für Flag Football, eine Variante ohne harte Tacklings. Für RTL-Zuschauer ist sie keine Unbekannte, bereits beim Draft Ende April war sie als Studiogast zu sehen. Die Dritte im Bunde ist Jana Wosnitza, die nach ihrem Volontariat bei Sport 1 zuletzt unter anderem für den "Doppelpass" sowie der Eishockey-WM vor der Kamera stand. Das Expertenteam bei RTL wird komplettiert von Adrian Franke und Mitja Lafere.

RTL plant mit NFL-Radiosender und Dokumentationen

Darüber hinaus veröffentlichte der Kölner Sender auch ein umfangreiches Programm für die neue Saison. Neben dem Eröffnungsspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions am 8. September wird es am 10. September zwei weitere Spiele um 19.05 Uhr und 22.25 Uhr bei RTL zu sehen geben, sowie ab 19.05 Uhr ein zusätzliches bei RTL+. Mit dem Format "Toggo Touchdown" wird es bei Super RTL zudem ein für Kinder optimiertes TV-Format geben, das immer samstags ausgestrahlt wird. Zusätzlich wird es ab September erstmals in Deutschland ein NFL-Radio geben, das die Fans täglich mit neuen Informationen rund um die Liga versorgen wird. Zu dem Konzept gehört auch eine mehrstündige "Tailgate"-Show vor den Sonntagsspielen. Bereits gestartet ist dagegen der NFL-Podcast "Sown Set Talk!" der beiden Experten Adrian Franke und Christoph Kröger, der bei RTL+ abrufbar ist. Abgerundet wird das Programm von den beiden Streamingserien "American Football – Made in Germany" sowie "Nichts geschenkt! – Die starken Frauen in der NFL".

Hinweis: Der stern gehört zu RTL Deutschland.