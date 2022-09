Die NFL wechselt den Sender. Ab der Saison 2023/2024 wird American Football exklusiv bei RTL ausgestrahlt. In jeder Saison sind rund 80 Liveübertragungen geplant.

Die NFL bekommt im deutschen Fernsehen eine neue Heimat. Ab der Saison 2023/2024 sind RTL und Nitro die exklusiven Free-TV-Partner der nordamerikanischen Profiliga, die in den vergangenen Jahren rasant an Beliebtheit in Deutschland gewonnen hat. American Football ist nach Fußball die beim 14- bis 49-jährigen Publikum begehrteste Sportart in Deutschland. Ob Patrick Mahomes, Joe Burrow oder Lamar Jackson – die Superstars der National Football League sind exklusiv über die Kanäle des Kölner Senders zu sehen.

Im Rahmen des Deals, der über fünf Saisons geht, werden wöchentlich bis zu drei Spiele bei den beiden Sendern live gezeigt. Zudem wird wöchentlich eine Partie exklusiv bei der Streamingplattform RTL+ zu sehen sein. "Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre, das gilt für RTL ebenso wie für Nitro und unser stark wachsendes Streamingangebot RTL+. Diese Investition unterstreicht unseren Anspruch, als Sendergruppe auch in Zukunft in der werberelevanten Zielgruppe führend in Deutschland zu bleiben", sagt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Chief Content Officer RTL Deutschland. "Wir freuen uns für die deutschen NFL-Fans, dass die NFL-Inhalte ab der Saison 2023/2024 auf mehr Plattformen als je zuvor über RTL verfügbar sein werden. Mit RTL haben wir einen neuen Partner, der sich der Entwicklung des Footballs im deutschsprachigen Raum verschrieben hat und dabei einen plattformübergreifenden Ansatz verfolgt, der Free-TV, Streaming-Angebote, digitale Inhalte und Audio-Berichterstattung umfasst", sagt Sameer Pabari, Managing Director, International Media bei der NFL.

Rund 80 NFL-Spiele wird RTL pro Saison übertragen © RTL

NFL: RTL überträgt vom Draft bis zum Super Bowl

Im Programm wird neben der Hauptrunde, Playoffs und dem Super Bowl auch das "Germany Game" sein. Die NFL hatte im vergangenen Winter angekündigt, in den kommenden vier Jahren ein Spiel pro Saison in Deutschland auszutragen. Den Anfang macht in diesem Jahr die Partie zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers in München. Ab dem kommenden Jahr wird der Gastauftritt in Deutschland dann auch bei RTL zu sehen sein, dann findet das Spiel in Frankfurt statt. "Wir freuen uns sehr, zur neuen Heimat der NFL zu werden – im Free-TV, bei RTL+ und auf vielen weiteren unserer Angebote. Alle Fans dürfen sich auf eine erstklassige Berichterstattung freuen, mit den besten Football-Experten sowohl hinter als auch vor der Kamera“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland. In der Vereinbarung sind auch die Übertragung des NFL Drafts, in dem in jedem Jahr die Top-Talente von den 32 Mannschaften ausgewählt werden, sowie der im August beginnenden Preseason enthalten.

Spektakuläre Fotos Vom ersten Super Bowl bis heute: eine Zeitreise durch die Football-Geschichte 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Die spektakulärsten Fotos der Football-Geschichte Impression vom ersten Super Bowl der Geschichte zwischen den Kansas City Chiefs und den Green Bay Packers am 15. Januar 1967 in Los Angeles Mehr

Neben der Übertragung der Spiele plant RTL auch eine umfangreiche Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen. Geplant sind zudem weitere Content-Angebote wie spezielle NFL-Formate für Kinder. "Die geplanten Formate für Kinder auf Super RTL und neue Newsformate werden den Football-Sport weiter auf dem deutschen Markt stärken" sagt Alexander Steinforth, General Manager NFL Deutschland. Das Ziel, mehr Football flexibel und innovativ verfügbar zu machen, sei mit der neuen Partnerschaft auf den Weg gebracht.