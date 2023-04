von Moritz Herrmann American Football war bei uns noch nie so beliebt wie jetzt. Sebastian Vollmer, erfolgreichster Deutscher in der NFL, über einen Sport, der alle Grenzen sprengt.

Schon immer haben die Deutschen wie besessen auf ihre Landsleute in den USA geguckt, auf diese wenigen Auserwählten, die es "drüben" geschafft hatten. Wenn einer in diese Reihe gehört, wenn es einer geschafft hat, dann wohl er: Sebastian Vollmer. Der Riese aus Kaarst. 2,03 Meter hoch, 142 Kilo schwer, damals. Bei einer Reise durch die Staaten entdeckten ihn Scouts für American Football, diese amerikanischste aller Sportarten. Als Offensive Tackle schaffte Vollmer den Sprung in die NFL, hielt über Jahre für den legendären Quarterback Tom Brady die Knochen hin. Zwei Super-Bowl-Siege holte er, 2016 war Schluss. Wir erreichen ihn in Florida, natürlich am Strand.