Der NFL-Draft – wie hier 2022 in Las Vegas – ist in den USA ein Mega-Event. Nun können auch Fans in Deutschland am Fernseher live dabei sein.

Das wird groß: RTL überträgt ab der kommenden Saison die US-amerikanische NFL live. Los geht's schon im April mit allen drei Draft-Runden – und einem erfahrenen Team vor der Kamera.

Er zählt alljährlich zu den Highlights der US-amerikanischen Football-Liga – noch bevor die eigentliche Saison beginnt: Im NFL-Draft werden die Nachwuchstalente aus den College- und Universitätsmannschaften den einzelnen 32 NFL-Teams zugeordnet (Infos: siehe Kasten). Mit Beginn der Saison 2023/2024 überträgt RTL die NFL exklusiv und live im deutschen Fernsehen – und der Kölner Sender ist schon beim Draft live dabei. Die Talentbörse ist damit zum ersten Mal überhaupt live im deutschen Fernsehen zu sehen.

NFL Draft live bei RTL

Los geht's mit dem ersten Durchgang aus Kansas City in der Nacht zu Freitag, den 28. April, ab 0.30 Uhr MESZ beim Streamingdienst RTL+ und im Spartenkanal Nitro. Tag zwei ist in der Nacht zu Samstag, ebenfalls ab 0.30 Uhr, bei RTL+ zu sehen, der Abschluss dann am Samstag ab 18 Uhr. Alle Übertragungen sollen kostenlos und frei zugänglich sein, verspricht RTL. "Aus dem mittleren Westen der USA begrüßt das On-Air-Team die Fans mit einer umfangreichen Berichterstattung und fängt die außergewöhnliche Faszination und Kultur des NFL-Drafts vor Ort ein", heißt es in einer Mitteilung.

NFL-Draft Der NFL Draft ist ein Verfahren, bei dem Nachwuchsspieler, vor allem aus den College Teams, von den 32 NFL-Teams rekrutiert werden. Insgesamt besteht der Draft aus sieben Runden. In der Regel hat das Team mit der schlechtesten Bilanz der vergangenen Saison den ersten Pick, das Team mit der zweitschlechtesten Bilanz den zweiten Pick usw. Der Super-Bowl-Sieger wählt in jeder Runde zuletzt aus. In der Praxis kommt es sowohl im Vorfeld als auch während des Drafts jedoch nicht allzu selten zu einer veränderten Reihenfolge, da es um die Picks einen regen Handel, sogenannte Trades, gibt. Das im US-Sport übliche Draft-Prozedere sorgt für eine gewisse Chancengleichheit zwischen den Teams. Der NFL Draft ist in den USA ein Mega-Ereignis und findet dieses Jahr in Kansas City, Missouri, statt.

Zugleich gibt der TV-Sender die ersten Mitglieder seines Moderatoren- und Expertenteams bekannt, das durch die NFL-Übertragungen in der kommenden Saison führen soll. Moderieren wird den Draft Jan Stecker. Der 63-jährige Ex-Football-Profi war bereits für die NFL-Übertragungen bei Sat.1 und ProSieben in der Vergangenheit im Einsatz. Unterstützt wird er bei der Moderation vom Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn, der bereits bei mehreren Super Bowls seine Einschätzungen lieferte, und von Sebastian Vollmer, ebenfalls Ex-NFL-Profi, Super-Bowl-Champion und erfahrener TV-Experte. Der Sportjournalist Alex "Kucze" von Kuczkowski soll aus Köln "Insights und Fragen der Fan-Community" beisteuern.

"Nicht nur für die Teams, sondern auch für uns ist der NFL Draft der Startschuss für ein neues Kapitel in der Geschichte dieses großartigen Sports", freut sich Stephan Schmitter, Chief Content Officer von RTL Deutschland über die Übertragungen der US-Football-Liga.

Die eigentliche Spielzeit der NFL beginnt am 7, September 2023. Der Super Bowl LVIII findet dann am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Paradise im US-Bundesstaat Nevada statt. Wie genau die Übertragungen im deutschen Fernsehen ablaufen werden und welche weiteren Moderatoren und Experten sich der Kölner Sender ins Boot holt, soll im Frühsommer bekanntgegeben werden.

Der stern ist Teil von RTL Deutschland.