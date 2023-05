von Max Seidenfaden Die deutschen Football-Fans werden in diesem Jahr verwöhnt. Die NFL trägt erstmals zwei Spiele auf deutschem Boden aus und präsentiert gleich ein Spitzenspiel sowie eines mit einer Historie.

Den November 2023 sollten sich NFL-Fans in Deutschland fett im Kalender markieren. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden kommt die beste Football-Liga der Welt für zwei Spiele nach Deutschland und präsentiert dabei am 5. November ab 15.30 Uhr gleich einen richtigen Kracher. Mit den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins treffen in Frankfurt zwei der besten Teams der Liga aufeinander. Die Chiefs als Gastgeber waren bereits im Januar von der NFL bekanntgegeben worden, drei Wochen später gewann das Team um Quarterback und Superstar Patrick Mahomes den Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles.

Die Chiefs gelten auch in der neuen Saison trotz der Abgänge von Star-Passempfänger JuJu Smith-Schuster (zu den New England Patriots) und Left Tackle Orlando Brown junior (zu den Cincinnati Bengals) als Titelaspiranten. Mit den Miami Dolphins wartet aber eine gewaltige Aufgabe in Frankfurt auf die Chiefs, die auf einen alten Bekannten treffen. Tyreek Hill spielte von 2016 bis 2021 in Kansas City, gewann 2019 den Super Bowl mit Patrick Mahomes und Co. 2021 wechselte der Wide Receiver nach Florida, wo er zum bestbezahlten Passempfänger der NFL-Geschichte aufstieg. In Miami unterschrieb Hill einen Vier-Jahres-Vertrag, der ihm maximal 120 Millionen Dollar, garantiert aber mindestens 72 Millionen Dollar, einbringt. Der Kader der Dolphins ist neben Hill gespickt mit weiteren Starspielern, wie dem verletzungsanfälligen Quarterback Tua Tagovailoa oder den beiden Passverteidigern Jalen Ramsey und Xavien Howard.

NFL in Frankfurt: New England trifft auf Indianapolis

Eine Woche darauf kommt es am 12. November, ebenfalls ab 15.30 Uhr, zum Duell zweier Teams, die eine lange Vorgeschichte haben. Wenn die New England Patriots auf die Indianapolis Colts treffen, werden viele NFL-Kenner an das Playoff-Halbfinale im Januar 2015 zurückdenken. Die Patriots, damals noch mit dem in diesem Frühjahr zurückgetretenen Superstar Tom Brady, gewannen das Duell deutlich mit 45:7, im Nachhinein wurde aber ein Skandal öffentlich. Die Patriots hatten den Luftdruck aus den Bällen unter den zulässigen Mindestwert herabsetzen lassen. Ein geringerer Luftdruck macht es einfach, den Ball zu werfen und zu fangen. In der Folge wurden den Patriots zwei Draft-Picks bei der Talentauswahl entzogen, Tom Brady musste zum Beginn der Saison 2016 vier Spiel von der Tribüne verfolgen.

Mit den Patriots kommt ein Team nach Frankfurt, das in Deutschland eine große Fangemeinde hat. Anteil daran hat auch Tom Brady und der Erfolg der Patriots, die seit 2002 sechs Mal den Super Bowl gewannen. Seit dem letzten Triumph 2018 geht es jedoch bergab mit dem Team aus Massachusetts: Zwei Mal scheiterten das Team von Trainer-Legende Bill Belichick in den sogenannten Wild-Card-Games, in der vergangenen Saison verpassten die Patriots die Endrunde.

Ein Gefühl, das die Fans der Colts ebenso kennen. Nur zwei Mal in den vergangenen acht Jahren erreichte der Super-Bowl-Sieger von 2006 die Playoffs. Mit den Patriots wartet dazu eine Art Angstgegner in Frankfurt. Nur eines der letzten zehn Spiele gewannen die Colts gegen das Team von der US-Ostküste. Neue Hoffnung soll es durch Anthony Richardson geben. Der 20-jährige Quarterback wurde von den Colts im April an vierter Stelle im Draft gezogen, gilt als sogennanter "Dual-Threat-Waffe", der über eine immense Wurfkraft und über eine herausragende Athletik im Laufspiel verfügt, gleichzeitig wird Richardson aber auch Inkonstanz nachgesagt.

"Wir sind voller Vorfreude, beide Spiele im Stadion von Eintracht Frankfurt auszutragen und damit an die unglaubliche Atmosphäre beim letzten Spiel in München anzuknüpfen", Peter O'Reilly, NFL Executive Vice President, Club Business, Major Events & International, in einer Mitteilung. "Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen, einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde“, fügte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, hinzu.

So kommen Sie an die NFL-Tickets

Viele Fans werden in diesem Jahr auf eine bessere Verteilung der Tickets hoffen. Beim ersten Spiel in Deutschland im vergangenen November waren alle 68.000 Karten binnen Minuten vergriffen, viele Fans waren anschließend frustriert. Laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hätten drei Millionen Tickets für die Partie in München verkauft werden können. Fans, die in diesem Jahr Karten kaufen wollen, müssen sich vorab auf einer eigenen Seite der NFL registrieren. Zu sehen sein werden beide Deutschland-Spiele auch bei RTL. Der TV-Sender hat sich ab der kommenden Spielzeit die Übertragungsrechte für die NFL gesichert.