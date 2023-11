Will wieder nach Deutschland kommen: Patrick Mahomes (l). Foto

Football-Superstar Patrick Mahomes genießt die Atmosphäre in Frankfurt. Der Quarterback der Chiefs kann sich eine Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen.

Football-Superstar Patrick Mahomes kann sich nach der NFL-Premiere von Frankfurt eine baldige Rückkehr nach Deutschland bestens vorstellen.

"Die Fans waren laut und leidenschaftlich. Sie verstehen das Spiel. Es war großartig für die NFL, uns diese Möglichkeit zu geben. Ich würde mich freuen, noch einmal hier zu spielen", sagte der 28-Jährige nach dem 21:14 seiner Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Mahomes hatte bei dem Erfolg im Spitzenspiel mit zwei Touchdown-Pässen in der ersten Halbzeit eine große Rolle gespielt.

"Es war super cool, hier zu sein"

Die Partie vor 50.023 Zuschauern in der Frankfurter Arena wurde zu einem Football-Fest, bei dem die meisten Anhänger in den roten Farben der Chiefs gekleidet waren. "Es war super cool, hier zu sein. Die gesamte Erfahrung. Jeder war aufgeregt. Ich möchte gerne zurückkommen", sagte Mahomes. Die Partie habe sich angefühlt wie ein Heimspiel, fügte der Starspieler an.

So sah es auch sein Trainer Andy Reid, dessen Team diesmal vor allem wegen der starken Defensive gewann. "Es war sehr laut. Egal, ob die Fans aus Deutschland oder Kansas waren. Es war laut und aggressiv. Wir haben das gespürt und wir sind dankbar dafür", sagte Reid nach dem siebten Sieg aus dem neunten Liga-Spiel.

Nächsten Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und RTL) steigt in Frankfurt ein weiteres Saisonspiel der besten Football-Liga der Welt. Dann tritt Ex-Champion New England Patriots gegen die Indianapolis Colts an.