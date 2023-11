Links: NFL-Star Jaylen Waddle machte mit anderen Spielern der Miami Dolphins einen Stadtbummel in Frankfurt. Rechts: Taylor Swift – auf dem Archivbild auf der Tribüne bei einem Spiel der Kansas City Chiefs – machte derweil offenbar Party in New York

Vor dem NFL-Kracher in Frankfurt genießen die Spieler der Miami Dolphins die Zeit mit einem Touri-Programm. In den USA feiert Megastar Taylor Swift derweil offenbar mit der Frau von Kansas City Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.

Normalerweise trägt die Frankfurter Eintracht im Waldstadion ihre Heimpartien aus, am Sonntag treffen um 15.30 Uhr die NFL-Schwergewichte Kansas City Chiefs und Miami Dolphins in der Arena aufeinander (live bei RTL im TV und RTL Plus im Livestream).

Einige Profis der Dolphins nutzten die Zeit vor der Partie für einen Bummel durch die Frankfurter Altstadt. Dabei zeigten sie sich von der Kulisse durchaus angetan, wie ein Video auf dem vereinseigenen X-Account dokumentiert: "Verrückt" sei es, durch das Ensemble an historischen Gebäuden zu gehen, sagt ein Spieler einer Gruppe um Wide Receiver Jaylen Waddle. "Das ist sehr cool!" bekräftigt ein anderer. Waddle selbst ist vor allem davon angetan, dass auf der Terrasse eines Restaurants Decken für die Gäste ausliegen – "Sie haben Decken? Sie sind so stilvoll" – und freut sich sichtlich über einen Strauß Euro-Noten in seiner Hand. "Touri-Zeug" hat das Franchise das Video bei X überschrieben.

NFL: Nicht alle Stars sind glücklich über den Frankfurt-Trip

Allerdings freuen sich nicht alle über den Arbeitsausflug nach Deutschland. Marquez Valdes-Scantling vom Gegner Chiefs machte seinem Unmut über die Ansetzung bei "CBS Sports" Luft: "Es ist zum Kotzen", befand er. Allerdings ärgerte sich Valdez-Scantling weniger nicht über das Gastgeberland, sondern die Dienstreise an sich. "Natürlich ist es zum Kotzen, dass wir neun Stunden zu einem Heimspiel reisen müssen, wenn das Arrowhead Stadion gleich hier um die Ecke liegt", sagte er mit Verweis auf die Heimarena seiner Chiefs. Sein Trainer Andy Reid äußerte sich deutlich positiver gestimmt. Er möge Schnitzel und Bratwurst und freue sich auf eine Athmosphäre "wie beim Super Bowl", so der Coach im Vorfeld laut Deutscher Presseagentur. Quarterback Patrick Mahomes kündigte an, künftig häufiger kommen zu wollen, auch wenn er sich eher eine Partie in München gewünscht hätte. Seine Frau Brittany ist indes daheimgeblieben.

Taylor Swift feiert offenbar in New York mit Brittany Mahomes

Wie der "Kansas City Star" berichtet, soll sie sich die Zeit in New York mit Megastar Taylor Swift vertrieben haben, die zuletzt turtelnd mit Chiefs-Spieler Travis Kelce gesehen wurde. Zuletzt wurde wild darüber spekuliert, ob Taylor Swift auf der Tribüne in Frankfurt sitzen würde, um ihren Travis anzufeuern. Nicht wenige dürften sich auf die Anwesenheit der Sängerin genauso gefreut haben wie auf das Spiel selbst.

📸| Taylor seen with Brittany Mahomes out in NYC tonight pic.twitter.com/eZrZz3WPpc — Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) November 4, 2023

Sollten die Strohwitwen jedoch tatsächlich bis in die Nacht gefeiert haben, wie es im Bericht heißt, könnte es schon zeitlich extrem knapp werden, rechtzeitig in Frankfurt im Stadion zu sein.

Quellen: DPA, X, "Kansas City Star"