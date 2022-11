Der NFL-Superstar Tom Brady trifft am Sonntag mit seinen Tampa Bay Buccaneers in München auf die Seattle Seahwaks

Am Sonntag duellieren sich die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahwaks im ersten NFL-Spiel in Deutschland. Die Partie wird im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream übertragen.

Am Sonntag kommt die beste Football-Liga der Welt erstmals nach Deutschland. In der Münchener Allianz Arena treffen die Tampa Bay Buccaneers von Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks. Für das Event wurden insgesamt rund 67.000 Karten verkauft – nach Angaben der NFL hätten es sogar drei Millionen Tickets mehr sein können. Parallel werden Tausende Fans beim Public Viewing im Audi Dome erwartet. Brauhäuser werden zu Team-Pubs, der Odeonsplatz gleicht mit XXL-Helmen einem riesigen Fanshop und in den Clubs und Biergärten steigt eine Party nach der anderen. Das Football-Fieber in der bayerischen Landeshauptstadt ist riesig.

Aber auch in ganz Deutschland ist Football längst kein Nischenprodukt mehr. Eine Befragung der AGF Videoforschung, dem Zusammenschluss der deutschen TV- und Streaminganbieter, bestätigt den Trend: Etwa jeder Dritte der 14-49-Jährigen kam im Jahr 2021 mindestens einmal im TV mit Football in Kontakt. Nur der Fußball weist mit rund 85 Prozent in der Altersgruppe einen höheren Wert auf. Im europäischen Ranking hat Deutschland Großbritannien sogar überholt und gilt nach Angaben der NFL als einer der größten ausländischen Märkte für American Football.

NFL in München läuft im Free-TV und im Live-Stream

Der Free-TV Sender ProSieben zeigt bereits seit Jahren vereinzelnd Spiele der wichtigsten Football-Liga und wird daher wenig überraschend auch die Übertragung des NFL-Munich-Games übernehmen. Los geht es bereits 90 Minuten vor Anpfiff um 14 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel selbst beginnt um 15:30 Uhr. Zusätzlich bietet ran.de einen kostenlosen Livestream des Duells zwischen den Buccaneers und den Seahawks an.

Darüber hinaus wird man die Partie auch bei Dazn verfolgen können. Der Streaminganbieter überträgt das Spiel ab 14:30 live aus der Allianz Arena. Dominik Eberle, der noch diese Saison für die Detroit Lions als Kicker aktiv war, wird das Spiel als Experte mit Kommentator Martin Pfanner begleiten. Flo Hauser und Christoph Stadtler übernehmen die Moderation.

Football-Finale Spektakel und Skandale beim Super Bowl: Diese Halbzeitshows blieben in Erinnerung 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Die Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl steht ganz im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap. Zu den Künstler, die in Inglewood, Kalifornien, auf der Bühne stehen werden gehören Superstars wie Snoop Dog, Dr. Dre, Eminem und Mary J. Blige. Bei einer Pressekonferenz vor dem Event kündigte Dr. Dre an: "Wir wollen sicherstellen, dass alle wissen, dass es eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten wird. Wir werden zeigen, wie professionell und wie großartig wir auf der Bühne sein können und wie aufregend wir für die Fans sind." Mary J. Blige hatte 2001 schon einmal mit den Bands Aerosmith und NSync die Halbzeitshow bestritten, aber auch sie gibt der diesjährigen Show eine noch eine viel größere Bedeutung. "Es ist Musikgeschichte", sagte die 51-Jährige. Mehr

Nach der Partie in München überträgt ProSieben zudem zwei weitere Spiele des zehnten NFL-Spieltags. Um 19 Uhr folgt die Begegnung zwischen den Minnesota Vikings und den Buffalo Bills. Den Abend abrunden wird die Partie zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers. Das letzte Spiel des Tages startet um 22.20 Uhr. Ran.de zeigt eine weitere Begegnung zwischen den Jacksonville Jaguars und den Kansas City Chiefs exklusiv ab 19 Uhr.

Der NFL-Sonntag im Überblick

Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers (15:30 Uhr, DAZN, ProSieben und ran.de)

(15:30 Uhr, DAZN, ProSieben und ran.de) Minnesota Vikings vs. Buffalo Bills (19 Uhr, ProSieben und ran.de)

Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs (19 Uhr, ran.de)

Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers (22:20 Uhr. ProSieben und ran.de)

Quellen: ran.de, DAZN, mit Material der dpa