Die Football-Playoffs der NFL stehen wieder an. Hier finden sie alle Infos zum Spielplan, TV-Übertragung und Streaming-Angebot. Lukas Hildebrad

Die NFL, oder wie Frank Buschmann es sagen würde, "das Rasenschach mit Kühlschränken" geht wieder in die entscheidende Phase der Saison. In der vergangenen Woche machten als letztes Teams die Las Vegas Raiders ihre Teilnahme an den Playoffs perfekt. Damit ging 2022 die längste Hauptrunde der NFL-Geschichte zu ende. 18 Wochen Football hatte es noch nie zuvor gegeben.

Zu Saison-Beginn kämpfen in der NFL 32 Teams um 14 Playoff-Plätze. Nun treten die 14 übrig gebliebenen Teams ab dem 15. Januar in der Wild Card Round, den Divisional Playoffs und den Championship Games gegeneinander an, um in das Super-Bowl-Finale einzuziehen. Der Super Bowl 56 findet am 13. Februar 2022 in Los Angeles statt. In der Halbzeit-Show erwarten die Zuschauer dieses Jahr die Hip-Hop-Ikonen Dr. Dre, Snoop Dogg und Eminem, sowie Mary J. Blige und Kendrick Lamar.

NFL Playoff-Spielplan. Wer spielt gegen wen?

Für die NFL-Playoffs stehen folgende Begegnungen der Wild Card Round an. Die Tennessee Titans und Green Bay Packers verfügen in dieser Runde um ein Freilos (eine sogenannte Wild Card), mit dem sie automatisch für die nächste Runde qualifiziert sind.

AFC

Tennessee Titans / Wild Card

Cincinnati Bengals vs. Las Vegas Raiders

Buffalo Bills vs. New England Patriots

Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

NFC

Green Bay Packers / Wild Card

Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles

Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers

Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals

TV- und Streaming: Wo werden die Spiele übertragen?

Die Spiele der NFL-Playoffs werden alle im deutschen Free-TV übertragen, entweder auf ProSiebenMaxx oder imHauptprogramm bei ProSieben. Zusätzlich streamt Randie Begegnungen auf ihrer Webseite Ran.de. Der Streaming-Anbieter Dazn zeigt gleichfalls die NFL-Playoff-Partien online.

Wo Sie die einzelnen Spiele der NFL-Playoffs 2022 mitverfolgen, schauen und streamen können, erfahren Sie hier. Wir updaten die unten stehende Liste jede Woche, damit Sie kein Spiel verpassen.

AFC

Tennessee Titans / Wild Card

Cincinnati Bengals vs. Las Vegas Raiders / Samstag, 15.1. 22:05 Uhr auf ProSieben, 22:35 Uhr und ran.de/DAZN

Buffalo Bills vs. New England Patriots / Sonntag, 16.1. 2.15 Uhr auf ProSieben und ran.de/DAZN

Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers / Montag, 17.1. 2.15 Uhr auf ProSieben und ran.de/DAZN

NFC

Green Bay Packers / Wild Card

Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles / Sonntag, 16.1. 18:30 Uhr auf ProSieben und ran.de/DAZN

Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers / Sonntag, 16.1. 22.30 Uhr auf ProSieben und ran.de/DAZN

Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals / Dienstag, 18.1. 2.15 Uhr auf ProSieben und ran.de/DAZN