von Max Seidenfaden Lange wurde schon drüber gemunkelt, nun ist es bestätigt: Die NFL trägt 2023 zwei Spiele in Deutschland aus. Auch zwei Teams stehen bereits fest.

Es ist die Meldung, auf die Football-Fans in Deutschland gewartet haben: Statt einer Partie wird es 2023 gleich zwei Spiele der NFL auf deutschem Boden geben. In einem Tweet bestätigte die NFL am Donnerstag entsprechende Gerüchte. "Wie krass: 2023 wird es zwei Spiele in Deutschland geben", heißt es auf dem deutschsprachigen Account der NFL. Auch die ersten beiden Teams stehen fest: Die New England Patriots sowie die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes werden in Deutschland spielen, jedoch nicht gegeneinander – beide Teams hatten sich vor zwei Jahren Vermarktungsrechte für den deutschen Raum gesichert.

Deutschland profitiert bei der Vergabe des zweiten Spiels von Problemen in Mexiko. Dort sollte im Aztekenstadion in diesem Jahr ebenfalls eine internationale Partie ausgetragen werden. Da das Stadion aber für die nächste Fußball-WM umgebaut wird, kann dort in diesem Jahr nicht gespielt werden.

Vor Ort NFL in München Der König von München: Tom Brady heizt der größten Party Bayerns richtig ein

NFL schickt Chiefs und Patriots nach Deutschland

Wo die Partien stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. Bei der Vergabe von zunächst vier Spielen nach Deutschland hatte die NFL im vergangenen Jahr München und Frankfurt als jährlich wechselnde Spielorte benannt. Nachdem im November 2022 das erste Spiel auf deutschem Boden zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in München ausgetragen wurde, wäre in diesem Jahr Frankfurt an der Reihe. Ob das auch für beide Spiele gilt, ist derzeit noch offen, ebenso die Spieltermine und die Gegner der Patriots sowie Chiefs. Feststehen dürfte, dass die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars sowie die Tennessee Titans nicht den Weg nach Deutschland antreten werden. Alle drei Klubs spielen im Rahmen der International Series im Herbst 2023 in London. "Die Chiefs und die Patriots sind beides legendäre Teams der NFL mit einigen der herausragendsten Athleten weltweit, und wir freuen uns, sie dieses Jahr in Deutschland zu begrüßen", erklärte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth in einer Mitteilung der NFL.

Hoffen werden die deutschen Fans auch auf eine bessere Verteilung der Karten. Drei Millionen Tickets hätten laut Steinforth für die Partie in München im vergangenen Jahr verkauft werden können, binnen Minuten warten die Eintrittskarten ausverkauft, viele Fans schauten in die Röhre. Fans, die in diesem Jahr Karten kaufen wollen, müssen sich vorab auf einer eigenen Seite der NFL registrieren. Zu sehen sein werden beide Deutschland-Spiele auch bei RTL. Der TV-Sender hat sich ab der kommenden Spielzeit die Übertragungsrechte für die NFL gesichert.

Bei den Teams aus Kansas City und Foxborough (der Heimat der Patriots), freut man sich jetzt schon auf das Event in Deutschland. "Wir wissen, dass einige unserer leidenschaftlichsten Fans in Deutschland leben und wir freuen uns darauf, endlich ein Spiel dort auszutragen. Wir wissen, dass die Fans eine großartige Atmosphäre schaffen werden", ist sich Robert Kraft, Chairman und CEO der Patriots sicher. "Wir sind in großer Vorfreude, an einem Spiel in Deutschland teilzunehmen und noch mehr Teilen der Welt das Chiefs Kingdom in diesem Herbst nahezubringen“, erklärte Chiefs Chairman und CEO Clark Hunt. Bereits beim ersten NFL-Spiel in München hatten die deutschen Fans bei den amerikanischen Gästen bleibenden Eindruck hinterlassen. Superstar Tom Brady schwärmte nach der Partie von einer der unglaublichsten Atmosphären, die er je erlebt habe. Und auch amerikanische TV-Kommentatoren und Medienvertreter waren sprachlos.