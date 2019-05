Am frühen Mittwochmorgen wurde der Sarg von Niki Lauda in den Wiener Stephansdom gebracht und aufgebahrt. Der Rennfahrer, der zur Formel 1-Legende wurde, ist am 20. Mai gestorben. Er wurde 70 Jahre alt. Auf dem Sarg lag ein Rennfahrer-Helm mit dem Namen Niki an der Seite, Medienberichten zufolge soll Lauda in einem Rennoverall bestattet werden. Zunächst traten Mitglieder aus Laudas Familie vor den Sarg im Stephansdom, dann konnten sich seine Fans von ihrem Idol verabschieden. Viele von ihnen trugen das Markenzeichen des Rennfahrers, eine rote Kappe. Lauda ist der erste Sportler in Österreich, dem die Ehre der öffentlichen Aufbahrung zuteil wird. Zu dem anschließenden Requiem für den ehemaligen Sportler und Unternehmer wurden rund 300 Ehrengäste erwartet, darunter auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Die Beisetzung findet anschließend im engsten Familienkreis statt.