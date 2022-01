Nach dem Gerichtsurteil im Fall Novak Djokovic haben sich Politiker zu dem Gerichtsurteil geäußert. Sie kritisieren vor allem den australischen Premier Scott Morrison.

Vier Tage lang verbrachte der serbische Tennisstar Novak Djokovic in einem australischen Abschiebehotel. Grenzbeamte hatten ihm zuvor die Einreise verweigert, da er laut ihrer Auffassung nicht die erforderlichen Corona-Impfnachweise vorlegen konnte. Der 34-Jährige hatte daraufhin geklagt und den Rechtsstreit nun überraschend gewonnen. Richter Anthony Kelly ordnete am Montag die sofortige Freilassung des Weltranglistenersten an.

Der Anwalt der Regierung, Christopher Tran, erklärte jedoch, dass Australien noch von seinen ministeriellen Befugnissen Gebrauch machen und Djokovics Ausreise anordnen könnte. Damit dürfte der Tennis-Spieler drei Jahre lang nicht mehr einreisen.

Rudd: Fall nur ein "Ablenkungsmanöver"

Auf das Urteil der Richter folgten bereits politische Reaktionen. Kevin Rudd, Australiens ehemaliger Premier und Vorsitzender der oppositionellen Labor Party, nahm dies zum Anlass, um die Corona-Politik der gegenwärtigen Regierung zu kritisieren. Per Twitter äußerte er sich scharf gegenüber Australiens Premier Scott Morrison (Liberal Party). "Morrison hat gerade den Fall gegen Djokovic verloren. Totale Inkompetenz! Wie sonst auch. Wenn sie ihn (Djokovic) ernsthaft nicht gewollt hätten, warum haben sie ihm dann überhaupt das Visum gegeben, um hierher zu fliegen? Das war ein riesiges Ablenkungsmanöver (...)" von den Tests, Kinderimpfstoffen und einem Mangel an Boostern.

Ähnlich äußerte sich Senatorin Sarah Hanson-Young von den Grünen. Per Twitter ließ sie wissen, die Inkompetenz von Morrison sei "erschütternd". Die Abgeordnete parteilose Zali Steggall schrieb: "Die Nachrichten heute Abend werden wieder von Djokovic dominiert, anstatt davon, dass Unternehmen und Gemeinden darum kämpfen, sich wegen fehlender Impfungen, Booster und Tests über Wasser zu halten."

Der Reporter und ehemalige CNN-Moderator Piers Morgan kommentierte den Fall mit den Worten, bei "Djokovic-Saga" gehe nicht um den Glauben an die Corona-Impfung. Jeder sollte nach denselben Regeln spielen. "Er (Djokovic) hat das Recht, nicht geimpft zu werden, und Australien hat das Recht, ihn rauszuwerfen, wenn er einen zwielichtigen Visumsantrag stellt."

Djokovics Bruder bezeichnet Urteil als "große Niederlage für die Regierung"

Die Kritik richtete sich jedoch nicht nur gegen den Corona-Kurs der Regierung. Der US-amerikanische Basketballspieler Enes Kantes Freedom schrieb per Twitter, der Fall Djokovic zeige die "gewissenlose Behandlung von Flüchtlingen in Australien". Sie würden dirt "aufgrund der grausamen Regierungspolitik von Scott Morrinson auf unbestimmte Zeit eingesperrt". Er hoffe, dass sich diese Politik durch den internationalen Druck ändere.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert Djokovics füheren Mentor Niki Pilic. Er bezeichnete "diese ganze Tortur" als "unnötig". Zunächst hätten der Nationale Tennisverband Australien und die Ärzte grünes Licht gegeben, "und dann kam die Politik ins Spiel." Ein Rückzug des Visums dürfte kein gutes Licht auf Australien werfen. "Die Australian Open unter den besten Umständen zu gewinnen, ist schwierig, aber Novak ist ein Meister. Ich kann nicht sagen, wie seine Chancen aussehen, nach allem, was er durchgemacht hat, aber ich bin mir sicher, dass er einfach glücklich sein wird, auf dem Platz zu stehen und sich auf das Tournier vorzubereiten."

Der jüngster Bruder des Tennissatrs Djordje Djokovic bezeichnete das Gerichtsurteil als "große Niederlage für die Regierung". "Sie nehmen das schlecht auf." Der Fall habe der gesamten Familie schlaflose Nächte beschert, aber Novak habe gezeigt, wie widerstandsfähig er ist, wie stark er an seine Ideale glaubt und dass er ein großartiger Mann ist". Er habe diesen Kampf nicht nur für sich, sondern für die ganze Welt gefochten. Der ganze Fall sei politisch gewesen. Die Familie sei derzeit mit Anwälten im Gespräch.

Djokovic kein Einzelfall

Der 34-jährige Weltranglistenerste, der sich wiederholt kritisch über Corona-Impfungen geäußert hatte, war am Mittwoch für die Australian Open nach Melbourne gereist, nachdem er nach eigenen Angaben eine Ausnahmegenehmigung von den Veranstaltern für eine Einreise ohne Impfnachweis erhalten hatte. Die australischen Grenzbeamten erkannten dies jedoch nicht an und entzogen ihm das Visum. Djokovic wurde in ein Abschiebehotel gebracht.

Djokovics Anwälte waren gerichtlich gegen die Annullierung des Visums vorgegangen. Sie argumentierten, Djokovics Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung sei von zwei unabhängigen medizinischen Gremien genehmigt worden. Als Grund für die Genehmigung führten sie einen positiven Corona-Test des serbischen Spielers vom 16. Dezember an.

Djokovic ist nicht der erste Spieler, dem die Einreise nach Australien zunächt verwährt wurde. Medienberichten zufolge hat das Parlament die Visa zwei weiteren Sportlern entzogen – darunter der Tschechin Renata Voráčová. Der Name des zweiten betroffenen Spielers wurde von offizieller Seite nicht bekanntgegeben. Wie Djokovic waren auch die beiden Mitstreiter bereits in Australien eingereist als Ihnen ihre Visa entzogen wurden. Voráčová war zudem in derselben Unterkunft wie Djokovic untergebracht. Vor drei Tagen hat die tschechische Botschaft die australische Regierung in einem Schreiben darum gebeten, die Inhaftierung von Voráčová zu erklären. Eine Antwort steht noch aus.

Quellen: Mit Material von DPA, "The Age", Reuters