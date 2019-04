(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTREXT) DIRK NOWITZKI, AM DIENSTAG NACH SEINEM LETZTEN HEIMSPIEL IN DALLAS: "Ich habe mich heute eigentlich richtig gut gefühlt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Die Jungs sagten mir, du bekommst alle Bälle, habe Spaß und mach, was du kannst. Und ich hab es versucht. In der zweiten Hälfte habe ich etwas nachgelassen. Aber es war unglaublich. Noch einmal vor den wundervollen Fans zu spielen, das hat von Anfang an gerockt. Es war super. Und ich werde es ganz sicher vermissen." "In den vergangenen Tage ist die Entscheidung gereift. Ich war nicht sicher. Aber es hat sich schon lange angebahnt. Denn ich hatte Probleme mit meinem Fuß. Das ist kein Geheimnis. Es geht mir nicht so, wie es mir gehen sollte, um bei 82 Spielen auf höchstem Niveau zu sein." "Ich weiß, wie sehr ich es vermissen werde. Alles. Aber die Zeit ist abgelaufen."