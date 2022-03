Sehen Sie im Video: Scheppernde Ohrfeigen als Wettstreit – Arnold Schwarzenegger sieht bei Backpfeifen-Contest zu.









Premiere bei den Arnold Classic am Samstag in Ohio. Unter den Augen von Superstar Arnold Schwarzenegger gaben sich Sportlerinnen und Sportler beim Slap Fighting Championship ordentlich eins auf die Mütze. Entschieden wird das Duell in drei Runden durch K.O., Aufgabe oder den Schiedsrichter. Der Sport, wenn man es so nennen mag, ist vor allem in Osteuropa beliebt. YouTuber Logan Paul und Schwarzenegger wollen der Disziplin jetzt auch in den USA zu Popularität verhelfen. Der Bodybuilder-Wettbewerb Arnold Classic wird seit 1989 in Columbus ausgetragen. Angesichts des großen Interesses am Ohrfeigen-Duell dürften auch das Slap Fighting von nun an bei der Veranstaltung eine Zukunft haben.

Mehr