Die Babys haben die Olympischen Spiele in Peking übernommen … zumindest in den sozialen Medien. Die Winterspiele sind in vollem Gange, Anlass genug für den offiziellen Olympia-Account auf Twitter ein wenig Spaß zu verbreiten. Die Macher veröffentlichten ein dreiminütiges Video von Babys, die an Wettkämpfen teilnehmen. „Wenn süße Babys bei den Winterspielen antreten würden", lautet der Post. Er zeigt Babys, die in den unterschiedlichen Disziplinen an Wettkämpfen teilnahmen. „Bisher bestes Highlight-Video!" kommentiert ein Zuschauer. „Das ist das Entzückendste, was ich je gesehen habe!" schreibt ein anderer. Kritischere Stimmen unterstellen den Machern mit Babys als Sympathieträger über die Kritik an den Spielen und den Menschenrechtsverletzungen Chinas hinwegtäuschen zu wollen. Sie schreiben beispielsweise „Nächstes Mal versucht es mit Hundewelpen" oder einfach boykottiert die Spiele. Es ist aber nicht das erst Mal, dass der offizielle Kanal von Olympia auf den Sympathiefaktor Babys setzt. Bereits 2018 begeisterten Kleinkinder in Sportlerposen der Sommerspiele das Netz.

