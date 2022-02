Wer zeigt die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2022 im TV oder als Live-Stream? Die Sender ARD, ZDF und Eurosport teilen sich die Rechte an Olympia in Peking. Hier erfahren Sie, wo welche Entscheidungen zu sehen sind.

Nach Jahren voller Protest und Kritik starten am Freitag, dem 4. Februar, die Olympischen Winterspiele in Peking. Immer wieder wurde Chinas Umgang mit Menschenrechten und die Zero-Covid-Strategie kritisiert, welche Hunderte Sportler:innen und Zuschauer:innen in den kommenden Tagen zur Quarantäne verdammt. Ungeachtet dessen beginnen die Spiele am Freitag traditionell mit einer großen Eröffnungsfeier. Bereits zwei Tage früher finden die ersten Vorrundenspiele im Curling und Eishockey statt.

Olympia-Hoffnungen liegen auf Skispringern

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 kämpfen die Teilnehmer:innen in 15 verschieden Sportarten um 109 Goldmedaillen. Neben altbekannten Disziplinen wie Biathlon, Curling und Eishockey sind auch sieben neue Wettkämpfe vertreten. Zum ersten Mal werden demnach auch Medaillen in den Mixed-Wettkämpfen im Skispringen, der Teamstaffel im Short Track, Monobob der Frauen, Snowboard Cross, Ski Freestyle (Big Aerials) und den Big-Air-Events im Ski Freestyle für Männer und Frauen vergeben.

Mit 31 Medaillen gelang dem deutschen Team vor vier Jahren in Pyeongchang ein überraschender zweiter Rank im Länderranking. Ein ähnlicher Erfolg dürfte in Peking schwer werden. In einstigen Parade-Disziplinen wie Biathlon und Eisschnelllauf bahnen sich Enttäuschen an. Gold-Chancen gibt es dagegen für die Skispringer:innen um Karl Geiger und Katharina Althaus.

ZDF und ARD zeigen Live-Streams und TV-Programm

Übertragen werden die Olympischen Winterspiele wie gewohnt von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie Privatsender Eurosport. ARD und ZDF übertragen täglich bis zu 16 Stunden live aus Peking, Yanqing und Zhangjiakou. Durch die Zeitverschiebung starten die Wettkämpfe bereits um zwei Uhr morgens deutscher Zeit. Der Wettkampftag endet in der Regel gegen 16 Uhr.

Die Moderation der Sportschau übernehmen Jessy Wellmer und Julia Scharf. Als Expert:innen sind Kati Wilhelm, Felix Neureuther und Sven Hannawald im Einsatz. Vor Ort berichtet Michael Antwerpes. Im ZDF führen Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein durch das Programm. Als Expert:innen stehen ihnen unter anderem Laura Dahlmeier und Sven Fischer (Biathlon), Marco Büchel (Ski alpin) und Toni Innauer (Skispringen) zur Seite.

Zusätzlich zu dem Programm im TV bietet das Erste bis zu sechs verschiedene Live-Stream-Kanäle an, welche parallel bei sportschau.de zu sehen sind. Das ZDF überträgt die Live-Streams in der Mediathek, auf zdfheute.de und sportstudio.de.

Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Übertragungstage der beiden öffentlich-rechtlichen Sender:

Freitag, 4. Februar, 12.10 - 16.00 Uhr Eröffnungsfeier ZDF

Samstag, 5. Februar, 3.00 - 17.50 Uhr ARD

Sonntag, 6. Februar, 2.10 - 17.00 Uhr ZDF

Montag, 7. Februar, 2.05 -1 7.00 Uhr ZDF

Dienstag, 8. Februar, 2.25 - 17.00 Uhr ARD

Mittwoch, 9. Februar, 3.05 - 17.00 Uhr ZDF

Donnerstag, 10. Februar2.00 - 17.00 Uhr ZDF

Freitag, 11. Februar, 2.10 - 18.00 Uhr ARD

Samstag,12. Februar, 3.00 - 17.00 Uhr ZDF

Sonntag, 13. Februar, 1.25 - 18.00 Uhr ARD

Montag, 14. Februar, 1.45 - 17.00 Uhr ARD

Dienstag, 15. Februar, 2.00 - 17.00 ZDF

Mittwoch,16. Februar, 2.25 - 18.00 Uhr ARD

Donnerstag, 17. Februar, 2.10 - 17.00 Uhr ARD

Freitag, 18. Februar, 2.25 - 17.00 Uhr ZDF

Samstag, 19. Februar, 2.30 - 17.00 Uhr ZDF

Sonntag, 20. Februar, Schlussfeier 1.25 - 15.30 Uhr ARD

Eurosport überträgt rund um die Uhr

Eurosport hat sich die Rechte an den gesamten Olympischen Winterspielen gesichert und zeigt in den kommenden zwei Wochen rund um die Uhr die Wettbewerbe, Behind-the-scenes Material und andere Inhalte zu den Spielen, wie die tägliche „Olympia-Show“ mit Fabian Hambüchen und Moderator Thomas Wagner. Von 17 bis 18 Uhr werden hier die Höhepunkte des vergangenen Tages gezeigt.

Nicht immer nur sportliche Erfolge Diese Bilder werden von Olympia 2021 in Erinnerung bleiben 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter GRUSS AN DEN BRUDER Tennisprofi Alexander Zverev brachte nach einem für ihn ergreifenden Sieg einen kessen Spruch im Gespräch mit seinem Bruder. Erst hatte der Hamburger nach seinem Halbfinal-Coup über den serbischen Topstar Novak Djokovic selbst die Tränen nicht zurückhalten können. Tief bewegt hatte er minutenlang sein Gesicht mit dem Handtuch verdeckt. Dann witzelte der 24-Jährige in der Eurosport-Schalte mit Mischa Zverev: "Hör auf zu heulen. Einer in der Familie reicht." Cool spielte Zverev zwei Tage später im Finale und kürte sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Tennis. Mehr

Die Moderation im regulären Programm übernehmen Wolfgang Nadvornik und Oliver Sequenz. Unterstützt werden sie von Moderatorin Birgit Nössing, welche die Zuschauer mit regelmäßigen News-Updates auf dem Laufenden hält. Über den kostenpflichtigen Eurosport-Player kann man zudem zwischen verschiedenen Wettkämpfen hin und her schalten.

Terminplan Olympia: Wettkämpfe und Medaillen

Die obenstehenden Grafiken bilden den Terminplan für Olympia 2022 ab.

Quelle:Kicker, Sportschau, FAZ