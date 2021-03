Sehen Sie im Video: Fackellauf zu den Olympischen Sommerspielen startet in Fukushima.









Im japanischen Fukushima hat am Donnerstag der olympische Fackellauf begonnen, vier Monate soll das Feuer bis zum Beginn der Sommerspiele in Tokio unterwegs sein. Die Eröffnungszeremonie, die ursprünglich mit Tausenden Zuschauern geplant war, wurde für die Öffentlichkeit geschlossen. Sportlerinnen der japanischen Frauenfußballnationalmannschaft entzündeten die olympische Flamme, die im vergangenen Jahr aus Griechenland eingeflogen wurde. Etwa 10.000 Läufer werden die Fackel durch 47 Präfekturen tragen. Auch weit entfernte Inseln Japans liegen auf der Route. Auf dem ersten Abschnitt des Staffellaufs waren ebenfalls keine Zuschauer zugelassen, um größere Menschenmengen zu verhindern. Auf den weiteren Etappen müssen Schaulustige am Straßenrand Masken tragen und Abstände einhalten. Japan hat sich während der Pandemie besser geschlagen als die meisten Länder, mit weniger als 9.000 Todesfällen durch das Coronavirus. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Japaner gegen die Durchführung der Olympischen Spiele ist.

Mehr