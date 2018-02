Den Athleten bei den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Pyeongchang soll es an nichts mangeln. Die südkoreanischen Gastgeber geben sich alle Mühe, auch auf kulinarische Sonderwünsche einzugehen. Was die Delegationen bestellen, das wird geliefert. Beim norwegischen Team sind die Veranstalter nun möglicherweise etwas über das Ziel hinaus geschossen. Die Küchenchefs der Delegation hatten 1500 Eier geordert. Leider gab es bei der Bestellung ein kleines Missverständnis, berichtet Tore Ovrebo, Chef de Mission der norwegischen Delegation. "Auf dem Bestellschein stand eine zusätzliche Null, statt 1500 stand dort 15.000. Shit happens." Was mit den Eier nun passiere, wird der Delegationsleiter gefragt. "Vielleicht werden sie einfach benutzt, ich weiß nicht. Vielleicht nehmen sie die Lieferanten auch zurück. Wir machen uns nicht so viele Gedanken darüber." 121 norwegische Athleten sind in Pyeongchang dabei. Wollten sie den Eierberg selbst bezwingen, müsste jeder von ihnen 124 Eier essen. Rührei, Spiegelei, pochierten Eier, Eier mit Speck, Eiersalat, Ei auf Toast, Arme Ritter, Eierstich...