Erster deutscher Athlet in Peking positiv auf Corona getestet

Das Coronavirus hat das deutsche Olympia-Team erfasst: Nolan Seegert ist positiv getestet worden. Der Eiskunstläufer hat sich in Isolation begeben.

Eiskunstläufer Nolan Seegert ist als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 29-Jährige befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Mittwoch mit.